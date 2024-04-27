27 апреля 2024

Бастрыкин заинтересовался делом о расселении аварийки в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов в Новом Уренгое Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов в Новом Уренгое (ЯНАО). Дело в том, что их дом признан аварийным еще в 2018 году, но собственникам квартир в предоставлении нового жилья отказано, сообщает информационный центр СК РФ.

«Поступило обращение по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Речной в городе Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Здание 1983 года постройки признано аварийным в 2018 году из-за высокого процента износа, однако гражданам в предоставлении иного благоустроенного жилья отказано», — написано в telegram-канале ведомства.

Ямальцам предложили компенсацию, но ее сумма не позволяет приобрести равнозначную недвижимость. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов в Новом Уренгое (ЯНАО). Дело в том, что их дом признан аварийным еще в 2018 году, но собственникам квартир в предоставлении нового жилья отказано, сообщает информационный центр СК РФ. «Поступило обращение по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Речной в городе Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Здание 1983 года постройки признано аварийным в 2018 году из-за высокого процента износа, однако гражданам в предоставлении иного благоустроенного жилья отказано», — написано в telegram-канале ведомства. Ямальцам предложили компенсацию, но ее сумма не позволяет приобрести равнозначную недвижимость. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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