Бастрыкин заинтересовался делом о расселении аварийки в Новом Уренгое

28 апреля 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов в Новом Уренгое Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов в Новом Уренгое (ЯНАО). Дело в том, что их дом признан аварийным еще в 2018 году, но собственникам квартир в предоставлении нового жилья отказано, сообщает информационный центр СК РФ. «Поступило обращение по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Речной в городе Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Здание 1983 года постройки признано аварийным в 2018 году из-за высокого процента износа, однако гражданам в предоставлении иного благоустроенного жилья отказано», — написано в telegram-канале ведомства. Ямальцам предложили компенсацию, но ее сумма не позволяет приобрести равнозначную недвижимость. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов в Новом Уренгое (ЯНАО). Дело в том, что их дом признан аварийным еще в 2018 году, но собственникам квартир в предоставлении нового жилья отказано, сообщает информационный центр СК РФ. «Поступило обращение по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Речной в городе Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Здание 1983 года постройки признано аварийным в 2018 году из-за высокого процента износа, однако гражданам в предоставлении иного благоустроенного жилья отказано», — написано в telegram-канале ведомства. Ямальцам предложили компенсацию, но ее сумма не позволяет приобрести равнозначную недвижимость. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.