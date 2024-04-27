27 апреля 2024

Уровень воды в Тоболе у Кургана продолжил снижаться

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Большая вода понемногу отступает Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень реки в Кургане к вечеру 28 апреля опустился до 863 сантиметров. Эта информация размещена на информационном геопортале области. Ранее снижение приостанавливалось.

«На 22:00 уровень Тобола в Кургане — 863 см», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». За два часа река опустилась на сантиметр.

Курганской области на ликвидацию последствий наводнения выделят 4 млрд рублей, сообщал депутат Госдумы РФ Александр Ремезков. Средства будут направлены на проведение аварийно-восстановительных работ и выплаты пострадавшим.

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Уровень реки в Кургане к вечеру 28 апреля опустился до 863 сантиметров. Эта информация размещена на информационном геопортале области. Ранее снижение приостанавливалось. «На 22:00 уровень Тобола в Кургане — 863 см», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». За два часа река опустилась на сантиметр. Курганской области на ликвидацию последствий наводнения выделят 4 млрд рублей, сообщал депутат Госдумы РФ Александр Ремезков. Средства будут направлены на проведение аварийно-восстановительных работ и выплаты пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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