Уровень воды в Тоболе у Кургана продолжил снижаться

Большая вода понемногу отступает
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень реки в Кургане к вечеру 28 апреля опустился до 863 сантиметров. Эта информация размещена на информационном геопортале области. Ранее снижение приостанавливалось.
«На 22:00 уровень Тобола в Кургане — 863 см», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». За два часа река опустилась на сантиметр.
Курганской области на ликвидацию последствий наводнения выделят 4 млрд рублей, сообщал депутат Госдумы РФ Александр Ремезков. Средства будут направлены на проведение аварийно-восстановительных работ и выплаты пострадавшим.
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