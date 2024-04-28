Тюменцев переманивают в Москву упаковывать одежду Nike за 250 тысяч рублей

На крупный склад Москвы приглашают тюменцев для работы упаковщиками одежды Nike. Зарплату обещают до 259 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте «Авито».
«Срочно требуются упаковщик одежды Nike. Вахта на крупнейшем складе в Москве с бесплатным питанием, транспортом и проживанием», — указано в объявлении. Заплату предлагают от 218 до 259 тысяч рублей.
В обязанности входит упаковка продукции по коробам. Опыт работы не требуется. Предоставляется подсобное помещение для обеда и отдыха на рабочем месте. Вахта рассчитана на 15, 30, 45 или 60 смен на выбор. Работа по 10-11 часов.
Ранее жителей региона звали работать упаковщиками конфет в Москву. Работодатель готов был платить до 5200 рублей за смену. По словам работодателя, на должность готовы брать людей без опыта. Сотруднику проведут необходимое обучение.
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