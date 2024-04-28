28 апреля 2024
27 апреля 2024

Тюменцев переманивают в Москву упаковывать одежду Nike за 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на новом логистическом комплексе АО «Макфа». Челябинск, склад, коробки, товары, стеллаж, логистический комплекс, ао макфа
Вахта на крупнейшем складе в Москве Фото:

На крупный склад Москвы приглашают тюменцев для работы упаковщиками одежды Nike. Зарплату обещают до 259 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте «Авито».

«Срочно требуются упаковщик одежды Nike. Вахта на крупнейшем складе в Москве с бесплатным питанием, транспортом и проживанием», — указано в объявлении. Заплату предлагают от 218 до 259 тысяч рублей.

В обязанности входит упаковка продукции по коробам. Опыт работы не требуется. Предоставляется подсобное помещение для обеда и отдыха на рабочем месте. Вахта рассчитана на 15, 30, 45 или 60 смен на выбор. Работа по 10-11 часов.

Ранее жителей региона звали работать упаковщиками конфет в Москву. Работодатель готов был платить до 5200 рублей за смену. По словам работодателя, на должность готовы брать людей без опыта. Сотруднику проведут необходимое обучение.

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На крупный склад Москвы приглашают тюменцев для работы упаковщиками одежды Nike. Зарплату обещают до 259 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте «Авито». «Срочно требуются упаковщик одежды Nike. Вахта на крупнейшем складе в Москве с бесплатным питанием, транспортом и проживанием», — указано в объявлении. Заплату предлагают от 218 до 259 тысяч рублей. В обязанности входит упаковка продукции по коробам. Опыт работы не требуется. Предоставляется подсобное помещение для обеда и отдыха на рабочем месте. Вахта рассчитана на 15, 30, 45 или 60 смен на выбор. Работа по 10-11 часов. Ранее жителей региона звали работать упаковщиками конфет в Москву. Работодатель готов был платить до 5200 рублей за смену. По словам работодателя, на должность готовы брать людей без опыта. Сотруднику проведут необходимое обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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