Дежурные спасатели достали из реки Тобол нетрезвого курганца, отправившегося вплавь на затопленную дачу. Видео они разместили в местных соцсетях.
«Сегодня нашему небольшому спасательному отряду удалось вытащить из воды курганца, который зачем-то решил вплавь добраться до своей дачи», — написал участник спасательной операции в соцсети «ВКонтакте» Олег Худяков. У нетрезвого пловца хватило сил доплыть до домика, но обратно он выбраться не смог.
Жена пловца ждала на берегу и стала звать на помощь. На крики приплыли спасатели. Они достали мужчину из воды. Он оказался нетрезв и успел повредить ногу. Его доставили на берег.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области введен запрет на продажу алкоголя в праздничные дни из-за паводка. Накануне в него внесли изменения, касающиеся ограничений 9 мая.
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Дежурные спасатели достали из реки Тобол нетрезвого курганца, отправившегося вплавь на затопленную дачу. Видео они разместили в местных соцсетях. «Сегодня нашему небольшому спасательному отряду удалось вытащить из воды курганца, который зачем-то решил вплавь добраться до своей дачи», — написал участник спасательной операции в соцсети «ВКонтакте» Олег Худяков. У нетрезвого пловца хватило сил доплыть до домика, но обратно он выбраться не смог. Жена пловца ждала на берегу и стала звать на помощь. На крики приплыли спасатели. Они достали мужчину из воды. Он оказался нетрезв и успел повредить ногу. Его доставили на берег. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области введен запрет на продажу алкоголя в праздничные дни из-за паводка. Накануне в него внесли изменения, касающиеся ограничений 9 мая.