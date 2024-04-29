29 апреля 2024

Из Тобола достали нетрезвого курганца, хотевшего доплыть до затопленной дачи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, резиновая лодка
Курганским спасателя пришлось доставать из Тобола пьяного пловца Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Дежурные спасатели достали из реки Тобол нетрезвого курганца, отправившегося вплавь на затопленную дачу. Видео они разместили в местных соцсетях.

«Сегодня нашему небольшому спасательному отряду удалось вытащить из воды курганца, который зачем-то решил вплавь добраться до своей дачи», — написал участник спасательной операции в соцсети «ВКонтакте» Олег Худяков. У нетрезвого пловца хватило сил доплыть до домика, но обратно он выбраться не смог.

Жена пловца ждала на берегу и стала звать на помощь. На крики приплыли спасатели. Они достали мужчину из воды. Он оказался нетрезв и успел повредить ногу. Его доставили на берег.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области введен запрет на продажу алкоголя в праздничные дни из-за паводка. Накануне в него внесли изменения, касающиеся ограничений 9 мая.

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Дежурные спасатели достали из реки Тобол нетрезвого курганца, отправившегося вплавь на затопленную дачу. Видео они разместили в местных соцсетях. «Сегодня нашему небольшому спасательному отряду удалось вытащить из воды курганца, который зачем-то решил вплавь добраться до своей дачи», — написал участник спасательной операции в соцсети «ВКонтакте» Олег Худяков. У нетрезвого пловца хватило сил доплыть до домика, но обратно он выбраться не смог. Жена пловца ждала на берегу и стала звать на помощь. На крики приплыли спасатели. Они достали мужчину из воды. Он оказался нетрезв и успел повредить ногу. Его доставили на берег. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области введен запрет на продажу алкоголя в праздничные дни из-за паводка. Накануне в него внесли изменения, касающиеся ограничений 9 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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