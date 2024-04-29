Из Тобола достали нетрезвого курганца, хотевшего доплыть до затопленной дачи. Видео

30 апреля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Курганским спасателя пришлось доставать из Тобола пьяного пловца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Дежурные спасатели достали из реки Тобол нетрезвого курганца, отправившегося вплавь на затопленную дачу. Видео они разместили в местных соцсетях. «Сегодня нашему небольшому спасательному отряду удалось вытащить из воды курганца, который зачем-то решил вплавь добраться до своей дачи», — написал участник спасательной операции в соцсети «ВКонтакте» Олег Худяков. У нетрезвого пловца хватило сил доплыть до домика, но обратно он выбраться не смог. Жена пловца ждала на берегу и стала звать на помощь. На крики приплыли спасатели. Они достали мужчину из воды. Он оказался нетрезв и успел повредить ногу. Его доставили на берег. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области введен запрет на продажу алкоголя в праздничные дни из-за паводка. Накануне в него внесли изменения, касающиеся ограничений 9 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дежурные спасатели достали из реки Тобол нетрезвого курганца, отправившегося вплавь на затопленную дачу. Видео они разместили в местных соцсетях. «Сегодня нашему небольшому спасательному отряду удалось вытащить из воды курганца, который зачем-то решил вплавь добраться до своей дачи», — написал участник спасательной операции в соцсети «ВКонтакте» Олег Худяков. У нетрезвого пловца хватило сил доплыть до домика, но обратно он выбраться не смог. Жена пловца ждала на берегу и стала звать на помощь. На крики приплыли спасатели. Они достали мужчину из воды. Он оказался нетрезв и успел повредить ногу. Его доставили на берег. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области введен запрет на продажу алкоголя в праздничные дни из-за паводка. Накануне в него внесли изменения, касающиеся ограничений 9 мая.