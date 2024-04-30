В Курганскую область для борьбы с пожарами перебрасывают десантников Авиалесоохраны. Видео

В Курганскую область прибудут парашютисты для борьбы с пожарами

01 мая 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники Авиалесоохраны помогут курганцам тушить лесные пожары (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Приволжского федерального отделения Авиалесоохраны в Курган прибудут десантники для борьбы с пожарами. Об этом рассказал инструктор десантно-пожарной команды Александр Николаев. «В Курганскую область из республики Мари Эл направляются 52 парашютиста-десантника Авиалесоохраны. Они будут помогать курганцам тушить лесные пожары», — передает telegram-канал «Курган| Срочно и Точно» слова Николаева. К посту прикреплено видео с обращением пожарного инструктора. По словам Николаева, в настоящее время в регионе масштабных возгораний еще нет. Он добавил, что стоит сухая погода и надо готовиться к борьбе с ландшафтными пожарами. Сотрудники ведомства перебрасываются в регион по просьбе областного правительства, которое обращалось в Рослесхоз. Ранее в Курганской области с 27 апреля ввели особый противопожарный режим. На время его действия жителям запрещается сжигать сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы и готовить пищу на открытом огне. В жаркую и сухую погоду запрещено топить печи, не имеющие искрогасителей. Нарушителей ждут штрафы, для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч, организациям — до 800 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Приволжского федерального отделения Авиалесоохраны в Курган прибудут десантники для борьбы с пожарами. Об этом рассказал инструктор десантно-пожарной команды Александр Николаев. «В Курганскую область из республики Мари Эл направляются 52 парашютиста-десантника Авиалесоохраны. Они будут помогать курганцам тушить лесные пожары», — передает telegram-канал «Курган| Срочно и Точно» слова Николаева. К посту прикреплено видео с обращением пожарного инструктора. По словам Николаева, в настоящее время в регионе масштабных возгораний еще нет. Он добавил, что стоит сухая погода и надо готовиться к борьбе с ландшафтными пожарами. Сотрудники ведомства перебрасываются в регион по просьбе областного правительства, которое обращалось в Рослесхоз. Ранее в Курганской области с 27 апреля ввели особый противопожарный режим. На время его действия жителям запрещается сжигать сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы и готовить пищу на открытом огне. В жаркую и сухую погоду запрещено топить печи, не имеющие искрогасителей. Нарушителей ждут штрафы, для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч, организациям — до 800 тысяч рублей.