Ветер сорвал лист обшивки с многоэтажки в Новом Уренгое (фото из архива)
В Новом Уренгое (ЯНАО) ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома по адресу Губкина, 21. Об этом сообщили в социальных сетях, в пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что неисправность уже устранена.
«Губкина, 21. Оторвалась обшивка», — сообщили пользователи 1 мая в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации газовой столицы. Там пояснили, что лист обшивки был поврежден ветром. Специалисты УК «ТСЖ» устранили неисправность вечером 30 апреля.
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