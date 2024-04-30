В Новом Уренгое ветер сорвал обшивку с многоэтажки. Фото

В Новом Уренгое коммунальщики устранили последствия шторма

01 мая 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Ветер сорвал лист обшивки с многоэтажки в Новом Уренгое (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома по адресу Губкина, 21. Об этом сообщили в социальных сетях, в пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что неисправность уже устранена. «Губкина, 21. Оторвалась обшивка», — сообщили пользователи 1 мая в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации газовой столицы. Там пояснили, что лист обшивки был поврежден ветром. Специалисты УК «ТСЖ» устранили неисправность вечером 30 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома по адресу Губкина, 21. Об этом сообщили в социальных сетях, в пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что неисправность уже устранена. «Губкина, 21. Оторвалась обшивка», — сообщили пользователи 1 мая в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации газовой столицы. Там пояснили, что лист обшивки был поврежден ветром. Специалисты УК «ТСЖ» устранили неисправность вечером 30 апреля.