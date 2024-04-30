30 апреля 2024
29 апреля 2024

В Новом Уренгое ветер сорвал обшивку с многоэтажки. Фото

В Новом Уренгое коммунальщики устранили последствия шторма
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер сорвал лист обшивки с многоэтажки в Новом Уренгое (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома по адресу Губкина, 21. Об этом сообщили в социальных сетях, в пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что неисправность уже устранена.

«Губкина, 21. Оторвалась обшивка», — сообщили пользователи 1 мая в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации газовой столицы. Там пояснили, что лист обшивки был поврежден ветром. Специалисты УК «ТСЖ» устранили неисправность вечером 30 апреля.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома по адресу Губкина, 21. Об этом сообщили в социальных сетях, в пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что неисправность уже устранена. «Губкина, 21. Оторвалась обшивка», — сообщили пользователи 1 мая в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации газовой столицы. Там пояснили, что лист обшивки был поврежден ветром. Специалисты УК «ТСЖ» устранили неисправность вечером 30 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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