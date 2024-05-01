Клип певицы Савичевой набрал 8 миллионов просмотров

Юлия Савичева поделилась со своими подписчиками радостной новостью
Клип родившейся в Кургане артистки Юлии Савичевой на песню «От его голоса» набрал 8 миллионов просмотров на платформе Youtube. Об этом певица рассказала подписчикам в своем telegram-канале.
«Премьера 2023 года — „От его голоса“. 8 000 000 просмотров», — написала Юлия Савичева в мессенджере.
Видео вышло летом прошлого года. Композиция стала частью альбома «Стихия». По словам Савичевой, это совершенно новая музыкальная работа для нее.
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