01 мая 2024
30 апреля 2024

Клип певицы Савичевой набрал 8 миллионов просмотров

© Служба новостей «URA.RU»
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Юлия Савичева поделилась со своими подписчиками радостной новостью
Юлия Савичева поделилась со своими подписчиками радостной новостью Фото:

Клип родившейся в Кургане артистки Юлии Савичевой на песню «От его голоса» набрал 8 миллионов просмотров на платформе Youtube. Об этом певица рассказала подписчикам в своем telegram-канале.

«Премьера 2023 года — „От его голоса“. 8 000 000 просмотров», — написала Юлия Савичева в мессенджере.

Видео вышло летом прошлого года. Композиция стала частью альбома «Стихия». По словам Савичевой, это совершенно новая музыкальная работа для нее.

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Клип родившейся в Кургане артистки Юлии Савичевой на песню «От его голоса» набрал 8 миллионов просмотров на платформе Youtube. Об этом певица рассказала подписчикам в своем telegram-канале. «Премьера 2023 года — „От его голоса“. 8 000 000 просмотров», — написала Юлия Савичева в мессенджере. Видео вышло летом прошлого года. Композиция стала частью альбома «Стихия». По словам Савичевой, это совершенно новая музыкальная работа для нее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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