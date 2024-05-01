Тундровик из ЯНАО забил до смерти жену, чтобы избежать наказания

В районе ЯНАО тундровик забил жену до смерти

02 мая 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

В Аксарке тундровик нанес жене множественные побои, от которых она умерла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель села Аксарка Приуральского района ЯНАО избил супругу, отчего она умерла, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. Злоумышленник пытался прекратить драку жены с гостем, потому что боялся наказания, так как находился под ограничительными мерами за ранее совершенное преступление, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «В селе Аксарка обвиняемый совместно с супругой распивал спиртные напитки, позже к ним присоединился местный житель. В ходе застолья между хозяйкой квартиры и гостем произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый разнял дерущихся, и нанес женщине множественные удары кулаком по различным частям тела, от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Подробности происшествия рассказали источники агентства в силовых структурах. Тундровик находился под надзором, так как ранее был приговорен судом к ограничению свободы за нарушение оборота оружия. Когда между женой и гостем завязался конфликт, он кинулся их разнимать, так как опасался, что излишний шум может привлечь внимание соседей, которые могут сообщить в полицию, что осложнит его положение. При этом, пытаясь успокоить разбушевавшуюся женщину, он нанес ей не менее десяти ударов кулаками по различным частям тела, в том числе по печени и голове. После этого он уложил женщину на диван, устроил пьяного гостя и дождался визита проверяющих сотрудников, которые пришли посмотреть, как тундровик соблюдает ограничительные меры. Проверяющие обнаружили кровь на полу и тело женщины на диване, которая к тому времени была мертва, что и засвидетельствовали прибывшие по вызову сотрудники «скорой помощи». Происшествие произошло 25 апреля, подозреваемый был взят под стражу, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Корреспондент агентства обратился за подтверждением информации в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель села Аксарка Приуральского района ЯНАО избил супругу, отчего она умерла, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. Злоумышленник пытался прекратить драку жены с гостем, потому что боялся наказания, так как находился под ограничительными мерами за ранее совершенное преступление, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «В селе Аксарка обвиняемый совместно с супругой распивал спиртные напитки, позже к ним присоединился местный житель. В ходе застолья между хозяйкой квартиры и гостем произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый разнял дерущихся, и нанес женщине множественные удары кулаком по различным частям тела, от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Подробности происшествия рассказали источники агентства в силовых структурах. Тундровик находился под надзором, так как ранее был приговорен судом к ограничению свободы за нарушение оборота оружия. Когда между женой и гостем завязался конфликт, он кинулся их разнимать, так как опасался, что излишний шум может привлечь внимание соседей, которые могут сообщить в полицию, что осложнит его положение. При этом, пытаясь успокоить разбушевавшуюся женщину, он нанес ей не менее десяти ударов кулаками по различным частям тела, в том числе по печени и голове. После этого он уложил женщину на диван, устроил пьяного гостя и дождался визита проверяющих сотрудников, которые пришли посмотреть, как тундровик соблюдает ограничительные меры. Проверяющие обнаружили кровь на полу и тело женщины на диване, которая к тому времени была мертва, что и засвидетельствовали прибывшие по вызову сотрудники «скорой помощи». Происшествие произошло 25 апреля, подозреваемый был взят под стражу, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Корреспондент агентства обратился за подтверждением информации в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.