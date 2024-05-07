07 мая 2024

Депутаты тюменской гордумы подарили ветеранам чай и торты к 9 мая

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В продуктовые наборы, которые подарили ветеранам к 9 мая, входили чай и торты (архивное фото) Фото:

Депутаты тюменской городской думы поздравили ветеранов и тружеников тыла с 9 мая. Им подарили продуктовые наборы, открытку с поздравлениями от губернатора Александра Моора. Об этом сообщили сами депутаты.

«В подарке был продуктовый набор и открытка с поздравлениями от Александра Моора. В продуктовый набор входили торт, печенье, чай и конфеты», — рассказал URA.RU депутат гордумы Руслан Сабиров.

В администрации уточнили, что во вручении подарков приняли участие 29 из 36 депутатов. В продуктовых наборах были товары тюменских производителей. Всего вручили 56 подарков.

Некоторые из народных избранников добавляли в подарочные наборы что-то свое. К примеру, представители фракции ЛДПР, кроме прочего, вручали тюменским ветеранам и труженикам тыла партийный мерч и благодарственные письма депутата. Единоросы же часто добавляли к подарку цветы.

Ранее URA.RU рассказывало о том, какие выплаты положены ветеранам Тюменской области. Власти региона рассказали, что все они будут перечислены в автоматическом режиме. Первые поступления начались уже в конце апреля.

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Депутаты тюменской городской думы поздравили ветеранов и тружеников тыла с 9 мая. Им подарили продуктовые наборы, открытку с поздравлениями от губернатора Александра Моора. Об этом сообщили сами депутаты. «В подарке был продуктовый набор и открытка с поздравлениями от Александра Моора. В продуктовый набор входили торт, печенье, чай и конфеты», — рассказал URA.RU депутат гордумы Руслан Сабиров. В администрации уточнили, что во вручении подарков приняли участие 29 из 36 депутатов. В продуктовых наборах были товары тюменских производителей. Всего вручили 56 подарков. Некоторые из народных избранников добавляли в подарочные наборы что-то свое. К примеру, представители фракции ЛДПР, кроме прочего, вручали тюменским ветеранам и труженикам тыла партийный мерч и благодарственные письма депутата. Единоросы же часто добавляли к подарку цветы. Ранее URA.RU рассказывало о том, какие выплаты положены ветеранам Тюменской области. Власти региона рассказали, что все они будут перечислены в автоматическом режиме. Первые поступления начались уже в конце апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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