В ЯНАО спасатели ликвидируют огонь в здании бывшего кафе. Видео

В Надымском районе горит здание бывшего кафе

02 мая 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

На пожаре работают четыре единицы техники (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Лесной Надымского района ЯНАО загорелось здание бывшего кафе. Пожар распространился на площади 180 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. «Сегодня 15 часов 29 минут на пульт пожарной охраны города Надым поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании бывшего кафе, расположенного в поселке Лесной. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление кровли, что говорит о позднем сообщении в пожарную часть», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Пожар локализован в 16:16. Пострадавших и погибших нет. На месте возгорания работают 14 спасателей и четыре единицы спецтехники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Лесной Надымского района ЯНАО загорелось здание бывшего кафе. Пожар распространился на площади 180 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. «Сегодня 15 часов 29 минут на пульт пожарной охраны города Надым поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании бывшего кафе, расположенного в поселке Лесной. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление кровли, что говорит о позднем сообщении в пожарную часть», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Пожар локализован в 16:16. Пострадавших и погибших нет. На месте возгорания работают 14 спасателей и четыре единицы спецтехники.