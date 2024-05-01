В поселке Лесной Надымского района ЯНАО загорелось здание бывшего кафе. Пожар распространился на площади 180 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.
«Сегодня 15 часов 29 минут на пульт пожарной охраны города Надым поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании бывшего кафе, расположенного в поселке Лесной. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление кровли, что говорит о позднем сообщении в пожарную часть», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
Пожар локализован в 16:16. Пострадавших и погибших нет. На месте возгорания работают 14 спасателей и четыре единицы спецтехники.
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В поселке Лесной Надымского района ЯНАО загорелось здание бывшего кафе. Пожар распространился на площади 180 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. «Сегодня 15 часов 29 минут на пульт пожарной охраны города Надым поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании бывшего кафе, расположенного в поселке Лесной. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление кровли, что говорит о позднем сообщении в пожарную часть», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Пожар локализован в 16:16. Пострадавших и погибших нет. На месте возгорания работают 14 спасателей и четыре единицы спецтехники.