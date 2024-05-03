Отец певицы Савичевой претендует на место в думе Кургана

Заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» (ЕР) для выдвижения кандидатов в депутаты Курганской городской думы подал диспетчер ООО «Аэропорт» Станислав Савичев. Эта информация размещена на сайте партии. Он является родным отцом певицы Юлии Савичевой.
«Участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатов в депутаты гордумы Кургана восьмого созыва стал Станислав Савичев», — написано на сайте. Мужчина родился в июне 1967 года. В 20 лет он окончил Курганское музыкальное училище по специальности артист оркестра. Сейчас Савичев работает диспетчером службы СПАСОП ООО «Аэропорт».
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Заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» (ЕР) для выдвижения кандидатов в депутаты Курганской городской думы подал диспетчер ООО «Аэропорт» Станислав Савичев. Эта информация размещена на сайте партии. Он является родным отцом певицы Юлии Савичевой. «Участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатов в депутаты гордумы Кургана восьмого созыва стал Станислав Савичев», — написано на сайте. Мужчина родился в июне 1967 года. В 20 лет он окончил Курганское музыкальное училище по специальности артист оркестра. Сейчас Савичев работает диспетчером службы СПАСОП ООО «Аэропорт». В конце апреля трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в спецоперации на Украине, подали заявления на участие в предварительном голосовании ЕР. Итоги праймериз огласят 29 мая, выборы в Курганскую гордуму намечены на сентябрь.