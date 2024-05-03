Эксперт рассказал, стоит ли тюменцам переживать за урожай из-за снегопадов

Эксперт Абрамов: майский снегопад в Тюменской области не угрожает растениям

04 мая 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Растение не погибнут, так как активное цветение еще не началось, сказал эксперт Абрамов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Тюменским дачникам рассказали, что майский снегопад в регионе не угрожает растениям гибелью. Об этом сообщил заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья, доктор сельскохозяйственных наук Николай Абрамов. «Большой опасности нет. Кроме того, активное цветение плодовых деревьев и кустарников пока не началось. Поэтому повода для серьезного беспокойства я не вижу», — передает слова эксперта инфоцентр региона. По словам Абрамова, растения могли пострадать лишь в том случае, если бы температура опустилась до -5 градусов и ниже. При температуре от 0 до -1 градус выпавший снег, наоборот, защищает их от холода. В Тюменской области из-за сильного снегопада и гололеда объявлено штормовое предупреждение. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега. По данным прогнозов, снегопад продлится еще несколько дней. Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал, как власти справляются с последствиями непогоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменским дачникам рассказали, что майский снегопад в регионе не угрожает растениям гибелью. Об этом сообщил заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья, доктор сельскохозяйственных наук Николай Абрамов. «Большой опасности нет. Кроме того, активное цветение плодовых деревьев и кустарников пока не началось. Поэтому повода для серьезного беспокойства я не вижу», — передает слова эксперта инфоцентр региона. По словам Абрамова, растения могли пострадать лишь в том случае, если бы температура опустилась до -5 градусов и ниже. При температуре от 0 до -1 градус выпавший снег, наоборот, защищает их от холода. В Тюменской области из-за сильного снегопада и гололеда объявлено штормовое предупреждение. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега. По данным прогнозов, снегопад продлится еще несколько дней. Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал, как власти справляются с последствиями непогоды.