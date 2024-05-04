04 мая 2024
03 мая 2024

Эндокринолог из ЯНАО рассказал, как безопасно закончить поститься

Эндокринолог из ЯНАО Хафизов: заканчивать Великий пост нужно ступенчато
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация салата Цезарь из разных кафе и ресторанов. Екатеринбург, салат цезарь
Ямальский эндокринолог советует не есть сразу после Великого поста много белка Фото:

После длительного воздержания от продуктов животного происхождения во время Великого поста переходить на привычную пищу нужно осторожно и ступенчато, иначе есть риск навредить организму. Об этом рассказал врач-эндокринолог ГБУЗ СКОБ Ильфат Хафизов.

«Ежегодно, сезонно в период выхода из Великого Поста в отделение гастроэнтерологии и терапии попадают люди с воспалениями панкреатита. Это связано с тем, что после окончания Поста, в праздник, начинают потребление большого количества белка», — поделился Хафизов. Его слова цитирует пресс-служба правительства ЯНАО в своем telegram-канале.

Врач рекомендует после окончания Великого поста потихоньку добавлять в свой рацион белок, а не «съедать 10 яиц и кулич» сразу. Также стоит позаботиться о своем организме и до этой «сезонной диеты»: проверить свое здоровье, сделать УЗИ брюшной полости.

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После длительного воздержания от продуктов животного происхождения во время Великого поста переходить на привычную пищу нужно осторожно и ступенчато, иначе есть риск навредить организму. Об этом рассказал врач-эндокринолог ГБУЗ СКОБ Ильфат Хафизов. «Ежегодно, сезонно в период выхода из Великого Поста в отделение гастроэнтерологии и терапии попадают люди с воспалениями панкреатита. Это связано с тем, что после окончания Поста, в праздник, начинают потребление большого количества белка», — поделился Хафизов. Его слова цитирует пресс-служба правительства ЯНАО в своем telegram-канале. Врач рекомендует после окончания Великого поста потихоньку добавлять в свой рацион белок, а не «съедать 10 яиц и кулич» сразу. Также стоит позаботиться о своем организме и до этой «сезонной диеты»: проверить свое здоровье, сделать УЗИ брюшной полости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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