Эндокринолог из ЯНАО рассказал, как безопасно закончить поститься

Эндокринолог из ЯНАО Хафизов: заканчивать Великий пост нужно ступенчато

05 мая 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Ямальский эндокринолог советует не есть сразу после Великого поста много белка Фото: Александр Мамаев © URA.RU После длительного воздержания от продуктов животного происхождения во время Великого поста переходить на привычную пищу нужно осторожно и ступенчато, иначе есть риск навредить организму. Об этом рассказал врач-эндокринолог ГБУЗ СКОБ Ильфат Хафизов. «Ежегодно, сезонно в период выхода из Великого Поста в отделение гастроэнтерологии и терапии попадают люди с воспалениями панкреатита. Это связано с тем, что после окончания Поста, в праздник, начинают потребление большого количества белка», — поделился Хафизов. Его слова цитирует пресс-служба правительства ЯНАО в своем telegram-канале. Врач рекомендует после окончания Великого поста потихоньку добавлять в свой рацион белок, а не «съедать 10 яиц и кулич» сразу. Также стоит позаботиться о своем организме и до этой «сезонной диеты»: проверить свое здоровье, сделать УЗИ брюшной полости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После длительного воздержания от продуктов животного происхождения во время Великого поста переходить на привычную пищу нужно осторожно и ступенчато, иначе есть риск навредить организму. Об этом рассказал врач-эндокринолог ГБУЗ СКОБ Ильфат Хафизов. «Ежегодно, сезонно в период выхода из Великого Поста в отделение гастроэнтерологии и терапии попадают люди с воспалениями панкреатита. Это связано с тем, что после окончания Поста, в праздник, начинают потребление большого количества белка», — поделился Хафизов. Его слова цитирует пресс-служба правительства ЯНАО в своем telegram-канале. Врач рекомендует после окончания Великого поста потихоньку добавлять в свой рацион белок, а не «съедать 10 яиц и кулич» сразу. Также стоит позаботиться о своем организме и до этой «сезонной диеты»: проверить свое здоровье, сделать УЗИ брюшной полости.