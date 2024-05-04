04 мая 2024

Из автобуса на курганской «Рублевке» водитель выгнал пассажиров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Дождь. Екатеринбург, пассажир, пазик, общественный транспорт
Из курганской маршрутки водитель принудительно высадил людей (архивное фото) Фото:

В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», водитель маршрутного автобуса выгнал пассажиров из салона без объяснения причин. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Из маршрутки №253 принудительно выгоняли пассажиров, одну девушку прижали дверью. Водитель не объяснил, почему так поступает», — говорится в сообщении кетовчан, к которому они прикрепили видео с места событий.

Согласно расписанию движения автобусов, рейс №253 ранее был организован по маршруту «КГСХА — Троицкая площадь». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в региональное транспортное управление по теме публикации. Ответ ожидается.

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В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», водитель маршрутного автобуса выгнал пассажиров из салона без объяснения причин. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Из маршрутки №253 принудительно выгоняли пассажиров, одну девушку прижали дверью. Водитель не объяснил, почему так поступает», — говорится в сообщении кетовчан, к которому они прикрепили видео с места событий. Согласно расписанию движения автобусов, рейс №253 ранее был организован по маршруту «КГСХА — Троицкая площадь». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в региональное транспортное управление по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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