В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», водитель маршрутного автобуса выгнал пассажиров из салона без объяснения причин. Об этом URA.RU сообщили местные жители.
«Из маршрутки №253 принудительно выгоняли пассажиров, одну девушку прижали дверью. Водитель не объяснил, почему так поступает», — говорится в сообщении кетовчан, к которому они прикрепили видео с места событий.
Согласно расписанию движения автобусов, рейс №253 ранее был организован по маршруту «КГСХА — Троицкая площадь». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в региональное транспортное управление по теме публикации. Ответ ожидается.
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В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», водитель маршрутного автобуса выгнал пассажиров из салона без объяснения причин. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Из маршрутки №253 принудительно выгоняли пассажиров, одну девушку прижали дверью. Водитель не объяснил, почему так поступает», — говорится в сообщении кетовчан, к которому они прикрепили видео с места событий. Согласно расписанию движения автобусов, рейс №253 ранее был организован по маршруту «КГСХА — Троицкая площадь». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в региональное транспортное управление по теме публикации. Ответ ожидается.