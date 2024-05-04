В Курганской области жители занимаются экстремальными видами развлечений во время паводка (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Жители Белозерского округа (Курганская область) катаются на лодках с парусом по затопленным после наводнения полям. Видео с экстремальными развлечениями курганцев опубликовано в паблике ИС «Белозерское» в соцсети «ВКонтакте».
«Находчивые жители округа не отчаялись в стихию, а подошли с энтузиазмом к паводковым водам, которые использовали для развлечений», — говорится в посте под видео, на котором видно как смельчак катается на лодке с парусом.
Ранее паводковая вода пришла из Кургана в Белозерский округ. Там началась эвакуация жителей в пункты ПВР.
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