04 мая 2024

Курганцы используют паводковые воды для развлечений с парусом. Видео

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Огнёво, паводок. Огнёво, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив
В Курганской области жители занимаются экстремальными видами развлечений во время паводка (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жители Белозерского округа (Курганская область) катаются на лодках с парусом по затопленным после наводнения полям. Видео с экстремальными развлечениями курганцев опубликовано в паблике ИС «Белозерское» в соцсети «ВКонтакте».

«Находчивые жители округа не отчаялись в стихию, а подошли с энтузиазмом к паводковым водам, которые использовали для развлечений», — говорится в посте под видео, на котором видно как смельчак катается на лодке с парусом.

Ранее паводковая вода пришла из Кургана в Белозерский округ. Там началась эвакуация жителей в пункты ПВР.

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Жители Белозерского округа (Курганская область) катаются на лодках с парусом по затопленным после наводнения полям. Видео с экстремальными развлечениями курганцев опубликовано в паблике ИС «Белозерское» в соцсети «ВКонтакте». «Находчивые жители округа не отчаялись в стихию, а подошли с энтузиазмом к паводковым водам, которые использовали для развлечений», — говорится в посте под видео, на котором видно как смельчак катается на лодке с парусом. Ранее паводковая вода пришла из Кургана в Белозерский округ. Там началась эвакуация жителей в пункты ПВР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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