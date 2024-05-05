05 мая 2024
04 мая 2024

Курганский суд ужесточил наказание маме за неуплату средств на содержание детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Курганской области злостно уклонялась от своих обязанностей
Жительница Курганской области злостно уклонялась от своих обязанностей Фото:

Жительнице села Белозерское Курганской области заменили исправительные работы более строгим видом наказания. Поводом для разбирательства послужили невыплаченные деньги на содержание малолетних детей. Материалы дела опубликованы в картотеке Белозерского районного суда.

«Приговором гражданка осуждена за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин в нарушение решения суда. <…> Женщина признана злостно уклоняющейся от отбывания наказания. Исправительные работы заменены ей более строгим видом наказания — принудительными работами, которые последняя будет отбывать в исправительном центре. Из зарплаты осужденной подлежат удержанию 5% в доход государства», — написано на сайте ведомства.

В постановлении указано, что местная жительница в течение длительного времени, несмотря на многочисленные предписания о необходимости трудоустройства, этого не сделала. При вынесении решения суд учел, что женщина для отбывания наказания к месту работы, предложенному уголовно-исполнительной инспекцией, неоднократно не являлась.

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Жительнице села Белозерское Курганской области заменили исправительные работы более строгим видом наказания. Поводом для разбирательства послужили невыплаченные деньги на содержание малолетних детей. Материалы дела опубликованы в картотеке Белозерского районного суда. «Приговором гражданка осуждена за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин в нарушение решения суда. <…> Женщина признана злостно уклоняющейся от отбывания наказания. Исправительные работы заменены ей более строгим видом наказания — принудительными работами, которые последняя будет отбывать в исправительном центре. Из зарплаты осужденной подлежат удержанию 5% в доход государства», — написано на сайте ведомства. В постановлении указано, что местная жительница в течение длительного времени, несмотря на многочисленные предписания о необходимости трудоустройства, этого не сделала. При вынесении решения суд учел, что женщина для отбывания наказания к месту работы, предложенному уголовно-исполнительной инспекцией, неоднократно не являлась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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