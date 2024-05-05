Курганский суд ужесточил наказание маме за неуплату средств на содержание детей

Жительнице села Белозерское Курганской области заменили исправительные работы более строгим видом наказания. Поводом для разбирательства послужили невыплаченные деньги на содержание малолетних детей. Материалы дела опубликованы в картотеке Белозерского районного суда.
«Приговором гражданка осуждена за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин в нарушение решения суда. <…> Женщина признана злостно уклоняющейся от отбывания наказания. Исправительные работы заменены ей более строгим видом наказания — принудительными работами, которые последняя будет отбывать в исправительном центре. Из зарплаты осужденной подлежат удержанию 5% в доход государства», — написано на сайте ведомства.
В постановлении указано, что местная жительница в течение длительного времени, несмотря на многочисленные предписания о необходимости трудоустройства, этого не сделала. При вынесении решения суд учел, что женщина для отбывания наказания к месту работы, предложенному уголовно-исполнительной инспекцией, неоднократно не являлась.
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Жительнице села Белозерское Курганской области заменили исправительные работы более строгим видом наказания. Поводом для разбирательства послужили невыплаченные деньги на содержание малолетних детей. Материалы дела опубликованы в картотеке Белозерского районного суда. «Приговором гражданка осуждена за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин в нарушение решения суда. <…> Женщина признана злостно уклоняющейся от отбывания наказания. Исправительные работы заменены ей более строгим видом наказания — принудительными работами, которые последняя будет отбывать в исправительном центре. Из зарплаты осужденной подлежат удержанию 5% в доход государства», — написано на сайте ведомства. В постановлении указано, что местная жительница в течение длительного времени, несмотря на многочисленные предписания о необходимости трудоустройства, этого не сделала. При вынесении решения суд учел, что женщина для отбывания наказания к месту работы, предложенному уголовно-исполнительной инспекцией, неоднократно не являлась.