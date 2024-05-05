В тюменских поселениях построят новые дороги, которые выпрашивали жители

В Тюменской области в поселениях Московский и Падерина построят дороги, о которых жители просили у властей. На портале госзакупок сообщается, что на инженерную подготовку площадок для строительства потратят около одного миллиарда рублей.
«Инженерная подготовка площадки для жилищного строительства в деревне Падерина Московского муниципального образования Тюменского муниципального района. Строительство дорог — 1, 2, 3, 4, 5 этапы. Начальная цена — 689 млн рублей», — указано в документах.
На подготовку площадок в Московском потратят 308 млн рублей. Работы планируют завершить 1 декабря 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что в Падерина многодетные семьи планировали объявить голодовку из-за отсутствия тротуаров, дорог, освещения и остановок. После этого власти пообещали решить дорожную проблему в деревне. В Московском жители также писали в соцсетях с просьбой построить дороги в поселении.
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В Тюменской области в поселениях Московский и Падерина построят дороги, о которых жители просили у властей. На портале госзакупок сообщается, что на инженерную подготовку площадок для строительства потратят около одного миллиарда рублей. «Инженерная подготовка площадки для жилищного строительства в деревне Падерина Московского муниципального образования Тюменского муниципального района. Строительство дорог — 1, 2, 3, 4, 5 этапы. Начальная цена — 689 млн рублей», — указано в документах. На подготовку площадок в Московском потратят 308 млн рублей. Работы планируют завершить 1 декабря 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Падерина многодетные семьи планировали объявить голодовку из-за отсутствия тротуаров, дорог, освещения и остановок. После этого власти пообещали решить дорожную проблему в деревне. В Московском жители также писали в соцсетях с просьбой построить дороги в поселении.