В тюменских поселениях построят новые дороги, которые выпрашивали жители

06 мая 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Ранее в Падерина семьи планировали объявить голодовку из-за отсутствия дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области в поселениях Московский и Падерина построят дороги, о которых жители просили у властей. На портале госзакупок сообщается, что на инженерную подготовку площадок для строительства потратят около одного миллиарда рублей. «Инженерная подготовка площадки для жилищного строительства в деревне Падерина Московского муниципального образования Тюменского муниципального района. Строительство дорог — 1, 2, 3, 4, 5 этапы. Начальная цена — 689 млн рублей», — указано в документах. На подготовку площадок в Московском потратят 308 млн рублей. Работы планируют завершить 1 декабря 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Падерина многодетные семьи планировали объявить голодовку из-за отсутствия тротуаров, дорог, освещения и остановок. После этого власти пообещали решить дорожную проблему в деревне. В Московском жители также писали в соцсетях с просьбой построить дороги в поселении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в поселениях Московский и Падерина построят дороги, о которых жители просили у властей. На портале госзакупок сообщается, что на инженерную подготовку площадок для строительства потратят около одного миллиарда рублей. «Инженерная подготовка площадки для жилищного строительства в деревне Падерина Московского муниципального образования Тюменского муниципального района. Строительство дорог — 1, 2, 3, 4, 5 этапы. Начальная цена — 689 млн рублей», — указано в документах. На подготовку площадок в Московском потратят 308 млн рублей. Работы планируют завершить 1 декабря 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Падерина многодетные семьи планировали объявить голодовку из-за отсутствия тротуаров, дорог, освещения и остановок. После этого власти пообещали решить дорожную проблему в деревне. В Московском жители также писали в соцсетях с просьбой построить дороги в поселении.