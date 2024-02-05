В тюменском поселке построят дороги после жалоб жителей

05 февраля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

К строительству дорог приступят в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Московский (Тюменская область) появятся новые дороги после жалоб жителей. К строительству приступят в 2024 году. Об этом сообщили в районной администрации. «В 2024 году планируется приступить к строительству дорог в асфальтовом исполнении на площадке ИЖС п. Московский. Вопрос запуска маршрутного транспорта может быть рассмотрен администрацией города Тюмени после завершения строительства по ходатайству администрации Московского МО», — рассказали в администрации. Ранее жители поселка жаловались на отсутствие дорог и тротуаров. «Дороги у нас сейчас в щебенке без тротуаров, грязь, слякоть, бегают собаки», — написала тюменка Алена в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Московский (Тюменская область) появятся новые дороги после жалоб жителей. К строительству приступят в 2024 году. Об этом сообщили в районной администрации. «В 2024 году планируется приступить к строительству дорог в асфальтовом исполнении на площадке ИЖС п. Московский. Вопрос запуска маршрутного транспорта может быть рассмотрен администрацией города Тюмени после завершения строительства по ходатайству администрации Московского МО», — рассказали в администрации. Ранее жители поселка жаловались на отсутствие дорог и тротуаров. «Дороги у нас сейчас в щебенке без тротуаров, грязь, слякоть, бегают собаки», — написала тюменка Алена в соцсети «ВКонтакте».