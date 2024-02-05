В тюменском поселке построят дороги после жалоб жителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямы на дороге по улице 2-я Часовая. Курган, разбитая дорога, плохая дорога, выбоины в асфальте, ямы в асфальте, бездорожье, улица 2-ая часовая, выбоины
К строительству дорог приступят в 2024 году Фото:

В поселке Московский (Тюменская область) появятся новые дороги после жалоб жителей. К строительству приступят в 2024 году. Об этом сообщили в районной администрации.

«В 2024 году планируется приступить к строительству дорог в асфальтовом исполнении на площадке ИЖС п. Московский. Вопрос запуска маршрутного транспорта может быть рассмотрен администрацией города Тюмени после завершения строительства по ходатайству администрации Московского МО», — рассказали в администрации.

Ранее жители поселка жаловались на отсутствие дорог и тротуаров. «Дороги у нас сейчас в щебенке без тротуаров, грязь, слякоть, бегают собаки», — написала тюменка Алена в соцсети «ВКонтакте».

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Московский (Тюменская область) появятся новые дороги после жалоб жителей. К строительству приступят в 2024 году. Об этом сообщили в районной администрации. «В 2024 году планируется приступить к строительству дорог в асфальтовом исполнении на площадке ИЖС п. Московский. Вопрос запуска маршрутного транспорта может быть рассмотрен администрацией города Тюмени после завершения строительства по ходатайству администрации Московского МО», — рассказали в администрации. Ранее жители поселка жаловались на отсутствие дорог и тротуаров. «Дороги у нас сейчас в щебенке без тротуаров, грязь, слякоть, бегают собаки», — написала тюменка Алена в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...