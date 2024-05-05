Ремонт дорог в центре Тюмени привел к резкому росту стихийных парковок. Фото

06 мая 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

В центре города на соседних улицах некоторые автомобили заблокированы, а местами нет сквозного проезда Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Тюмени из-за второго этапа капитального ремонта улицы Ленина у водителей возникли проблемы с парковкой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. По его словам, в центре города на улицах некоторые автомобили заблокированы, а местами нет сквозного проезда. «Проезды стали очень узкими. На улице Урицкого машины стоят с двух сторон, проехать прямо проблематично. Люди вынуждены ждать, чтобы проехать или припарковаться, своего недовольства ситуацией они не скрывают. Местами нет сквозного проезда, некоторые машины остаются заблокированы. Водители по старинке пинают по колесам, чтобы вызвать хозяина, выстраиваются вдоль парковок еще в один ряд, разъехаться в таких местах очень сложно», — рассказал корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что участок улицы Ленина от Красина до Челюскинцев в Тюмени перекрыли с 1 мая по 1 ноября в рамках второго этапа капитального ремонта. В этом году работы пройдут на участке от Красина до улицы Челюскинцев, в 2025-м — от Челюскинцев до Первомайской. По данным Госзакупок, на второй этап реконструкции потратят 1,2 млрд рублей. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Тюмени из-за второго этапа капитального ремонта улицы Ленина у водителей возникли проблемы с парковкой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. По его словам, в центре города на улицах некоторые автомобили заблокированы, а местами нет сквозного проезда. «Проезды стали очень узкими. На улице Урицкого машины стоят с двух сторон, проехать прямо проблематично. Люди вынуждены ждать, чтобы проехать или припарковаться, своего недовольства ситуацией они не скрывают. Местами нет сквозного проезда, некоторые машины остаются заблокированы. Водители по старинке пинают по колесам, чтобы вызвать хозяина, выстраиваются вдоль парковок еще в один ряд, разъехаться в таких местах очень сложно», — рассказал корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что участок улицы Ленина от Красина до Челюскинцев в Тюмени перекрыли с 1 мая по 1 ноября в рамках второго этапа капитального ремонта. В этом году работы пройдут на участке от Красина до улицы Челюскинцев, в 2025-м — от Челюскинцев до Первомайской. По данным Госзакупок, на второй этап реконструкции потратят 1,2 млрд рублей.