В туалете тюменской школы установили камеру, чтобы следить за учениками

07 мая 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Камера в туалете возмутила родителей школьников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одном из туалетов школы №67 в Тюмени появилась камера видеонаблюдения, что возмутило родителей детей. Своим мнением они поделились с URA.RU. Директор учреждения пояснила агентству, зачем оборудование установили в уборной. «В первом корпусе школы №67 повесили камеру видеонаблюдения. На каком основании — абсолютно непонятно. Оборудование находится в зоне раковин и кабинки не затрагивает, однако в любом случае в этом месте дети могут переодеваться или совершать еще какие-то личные манипуляции. Кто дал школе право за ними следить? Куда потом могут отправиться эти записи?» — рассказала читательница URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в образовательное учреждение. Ситуацию прояснила директор Анжела Аржиловская. «Эта камера является муляжом. Ее, во время моего отсутствия, пока я была в отпуске, по собственной инициативе установила наша завхоз. Причина — случаи вандализма. Дети ломают диспенсеры, рисуют на стенах. Видимо, так решила припугнуть. Как только информация дошла до меня, я провела проверку и беседу с сотрудниками. Муляж уже убрали, он не был подключен, просто прикреплен к плитке, никакое видео не писалось», — рассказала директор в разговоре с URA.RU. По ее словам, борьбу с вандализмом в туалетных комнатах в школе ведут стандартными методами. Это проверка помещений после каждой перемены, дежурство учителей на этажах. Рисунки со стен и кабинок техперсонал отмывает постоянно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из туалетов школы №67 в Тюмени появилась камера видеонаблюдения, что возмутило родителей детей. Своим мнением они поделились с URA.RU. Директор учреждения пояснила агентству, зачем оборудование установили в уборной. «В первом корпусе школы №67 повесили камеру видеонаблюдения. На каком основании — абсолютно непонятно. Оборудование находится в зоне раковин и кабинки не затрагивает, однако в любом случае в этом месте дети могут переодеваться или совершать еще какие-то личные манипуляции. Кто дал школе право за ними следить? Куда потом могут отправиться эти записи?» — рассказала читательница URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в образовательное учреждение. Ситуацию прояснила директор Анжела Аржиловская. «Эта камера является муляжом. Ее, во время моего отсутствия, пока я была в отпуске, по собственной инициативе установила наша завхоз. Причина — случаи вандализма. Дети ломают диспенсеры, рисуют на стенах. Видимо, так решила припугнуть. Как только информация дошла до меня, я провела проверку и беседу с сотрудниками. Муляж уже убрали, он не был подключен, просто прикреплен к плитке, никакое видео не писалось», — рассказала директор в разговоре с URA.RU. По ее словам, борьбу с вандализмом в туалетных комнатах в школе ведут стандартными методами. Это проверка помещений после каждой перемены, дежурство учителей на этажах. Рисунки со стен и кабинок техперсонал отмывает постоянно.