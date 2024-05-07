Пашинян собрался отключить в Армении российские каналы

07 мая 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Армения может отключить российские телеканалы в стране, если РФ перестанет выполнять требования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские телеканалы в Армении могут быть отключены, если РФ проигнорирует требования властей государства. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Учитывая дружественные отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены», — передает РИА Новости слова Пашиняна. Он отметил, что спустя два требования к России Армения отключит вещание радио и ТВ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские телеканалы в Армении могут быть отключены, если РФ проигнорирует требования властей государства. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Учитывая дружественные отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены», — передает РИА Новости слова Пашиняна. Он отметил, что спустя два требования к России Армения отключит вещание радио и ТВ.