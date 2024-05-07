Пашинян собрался отключить в Армении российские каналы

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Армения может отключить российские телеканалы в стране, если РФ перестанет выполнять требования Фото:

Российские телеканалы в Армении могут быть отключены, если РФ проигнорирует требования властей государства. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Учитывая дружественные отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены», — передает РИА Новости слова Пашиняна. Он отметил, что спустя два требования к России Армения отключит вещание радио и ТВ.

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Российские телеканалы в Армении могут быть отключены, если РФ проигнорирует требования властей государства. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Учитывая дружественные отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены», — передает РИА Новости слова Пашиняна. Он отметил, что спустя два требования к России Армения отключит вещание радио и ТВ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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