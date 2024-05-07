В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился еще на 12 сантиметров

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В Кургане упал уровень воды в реке Тобол у гидропоста Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол за сутки снизился на 12 сантиметров. Информация об этом опубликована на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, уровень воды в реке Тобол 7 мая в 20:00 составил 750 см. Вечером 6 мая уровень был — 762 см, снижение на 12 см», — указано на карте.

Горожане ждут, когда вода опустится до уровня 720 сантиметров. Тогда шоссе Тюнина освободится от затопления и станет ясно, смогут ли власти открыть важную трассу.

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Уровень воды в реке Тобол за сутки снизился на 12 сантиметров. Информация об этом опубликована на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, уровень воды в реке Тобол 7 мая в 20:00 составил 750 см. Вечером 6 мая уровень был — 762 см, снижение на 12 см», — указано на карте. Горожане ждут, когда вода опустится до уровня 720 сантиметров. Тогда шоссе Тюнина освободится от затопления и станет ясно, смогут ли власти открыть важную трассу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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