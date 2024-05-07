В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился еще на 12 сантиметров

В Кургане упал уровень воды в реке Тобол у гидропоста
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Тобол за сутки снизился на 12 сантиметров. Информация об этом опубликована на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, уровень воды в реке Тобол 7 мая в 20:00 составил 750 см. Вечером 6 мая уровень был — 762 см, снижение на 12 см», — указано на карте.
Горожане ждут, когда вода опустится до уровня 720 сантиметров. Тогда шоссе Тюнина освободится от затопления и станет ясно, смогут ли власти открыть важную трассу.
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