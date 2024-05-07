Что сделали курганские власти после замечания президента РФ Путина

После критики Путина, в Кургане появился новый врип мэра и увеличились выплаты

08 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин критиковал курганские власти за отсутствие мэра на совещании 24 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Ранее в ходе совещания 24 апреля по ситуации с ликвидацией последствий паводка в Кургане и других регионах с президентом РФ Владимиром Путиным сделал замечание курганским властям из-за отсутствия мэра, а также критиковал малый процент людей, которые получили выплаты за пострадавшее жилье. Корреспондент URA.RU собрал информацию о том, что было сделано городскими и региональными властями после критики главы государства. В отставку ушли два врип мэра Кургана и был назначен новый исполняющий полномочия главы Врип главы города Анастасия Аргышева 27 апреля ушла в отставку. Депутаты поддержали данное решение. После этого 6 дней исполнять полномочия главы назначили Юлию Гурьянову. Затем власти нашли на должность градоначальника человека из правительства Курганской области — Антона Науменко. Он стал врип главы Кургана 2 мая, сменив Гурьянову. До этого Науменко с июля 2020 года руководил ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства» и уже назывался политическими источниками URA.RU кандидатом на пост мэра города. Конкурс на пост мэра города отменили и перенесли на сентябрь Конкурс на пост главы Кургана признали несостоявшимся в день назначения Науменко на пост врип мэра. Причиной отмены конкурса, как заявил председатель гордумы Игорь Прозоров, стало то, что два кандидата — экс-врип главы Анастасия Аргышева и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский — отозвали свои заявки на участие в нем. После этого спикер объявил, что следующий конкурс по избранию главы Кургана будет объявлен новым составом городской думы, который изберут в сентябре 2024 года. Курганские власти увеличили размер выплат пострадавшим от паводка Власти Курганской области объявили об увеличении выплат для граждан, которые пострадали от паводка. Размеры компенсаций были пересмотрены после совещания с президентом. «По частичной утрате имущества первой необходимости размер выплаты увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей», — сообщали власти в своем telegram-канале «Курганская область официально». Также была усилена работа комиссий, а правительство региона решило выплатить компенсации жителям сотен домов, которые не полностью соответствовали критериям подтопления. Ранее URA.RU писало, что Путин на совещании поинтересовался у врип мэра Кургана Анастасии Аргышевой о том, где находится глава города, и провести выборы градоначальника. Также он критиковал министра МЧС и власти регионов из-за того, что компенсации получили 10% пострадавших из-за паводков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ранее в ходе совещания 24 апреля по ситуации с ликвидацией последствий паводка в Кургане и других регионах с президентом РФ Владимиром Путиным сделал замечание курганским властям из-за отсутствия мэра, а также критиковал малый процент людей, которые получили выплаты за пострадавшее жилье. Корреспондент URA.RU собрал информацию о том, что было сделано городскими и региональными властями после критики главы государства. Врип главы города Анастасия Аргышева 27 апреля ушла в отставку. Депутаты поддержали данное решение. После этого 6 дней исполнять полномочия главы назначили Юлию Гурьянову. Затем власти нашли на должность градоначальника человека из правительства Курганской области — Антона Науменко. Он стал врип главы Кургана 2 мая, сменив Гурьянову. До этого Науменко с июля 2020 года руководил ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства» и уже назывался политическими источниками URA.RU кандидатом на пост мэра города. Конкурс на пост главы Кургана признали несостоявшимся в день назначения Науменко на пост врип мэра. Причиной отмены конкурса, как заявил председатель гордумы Игорь Прозоров, стало то, что два кандидата — экс-врип главы Анастасия Аргышева и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский — отозвали свои заявки на участие в нем. После этого спикер объявил, что следующий конкурс по избранию главы Кургана будет объявлен новым составом городской думы, который изберут в сентябре 2024 года. Власти Курганской области объявили об увеличении выплат для граждан, которые пострадали от паводка. Размеры компенсаций были пересмотрены после совещания с президентом. «По частичной утрате имущества первой необходимости размер выплаты увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей», — сообщали власти в своем telegram-канале «Курганская область официально». Также была усилена работа комиссий, а правительство региона решило выплатить компенсации жителям сотен домов, которые не полностью соответствовали критериям подтопления. Ранее URA.RU писало, что Путин на совещании поинтересовался у врип мэра Кургана Анастасии Аргышевой о том, где находится глава города, и провести выборы градоначальника. Также он критиковал министра МЧС и власти регионов из-за того, что компенсации получили 10% пострадавших из-за паводков.