Губернатор Моор вручил награду бойцу СВО

08 мая 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Боец служил в инженерно-саперном батальоне «Тобол» (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор в канун Дня Победы вручил орден Мужества бойцу специальной военной операции (СВО) Павлу Орлову. Об этом глава региона сообщил в соцсетях. «В канун Дня Победы мы традиционно чествуем героев СВО. Сегодня младший лейтенант Павел Орлов получил орден Мужества. Для меня было большой честью лично вручить награду нашему герою», — написал Моор в telegram-канале. Павел Орлов родился и вырос в Ишиме. Потом он переехал в Тюмень и отслужил в армии. Орлов работал трактористом и контролером на складе. Женился на любимой девушке, с которой в браке уже 14 оет. После начала СВО Павел понял, что не может оставаться в стороне. И летом 2022 года подписал контракт. Боец выполнял задачи в составе инженерно-саперного батальона «Тобол». Во время службы получил ранение. После госпиталя вернулся в строй. Сейчас он служит в тюменском военкомате. В этом году 655 военнослужащих СВО из Тюменской области были отмечены ведомственными знаками отличия. Правительство региона сообщило, что командиры положительно отзываются о военнослужащих из Сибири. По словам спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николая Савченко, при выполнении боевых задач они нередко проявляют такие качества, как мужество и самоотверженность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор в канун Дня Победы вручил орден Мужества бойцу специальной военной операции (СВО) Павлу Орлову. Об этом глава региона сообщил в соцсетях. «В канун Дня Победы мы традиционно чествуем героев СВО. Сегодня младший лейтенант Павел Орлов получил орден Мужества. Для меня было большой честью лично вручить награду нашему герою», — написал Моор в telegram-канале. Павел Орлов родился и вырос в Ишиме. Потом он переехал в Тюмень и отслужил в армии. Орлов работал трактористом и контролером на складе. Женился на любимой девушке, с которой в браке уже 14 оет. После начала СВО Павел понял, что не может оставаться в стороне. И летом 2022 года подписал контракт. Боец выполнял задачи в составе инженерно-саперного батальона «Тобол». Во время службы получил ранение. После госпиталя вернулся в строй. Сейчас он служит в тюменском военкомате. В этом году 655 военнослужащих СВО из Тюменской области были отмечены ведомственными знаками отличия. Правительство региона сообщило, что командиры положительно отзываются о военнослужащих из Сибири. По словам спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николая Савченко, при выполнении боевых задач они нередко проявляют такие качества, как мужество и самоотверженность.