Губернатор Моор вручил награду бойцу СВО

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Боец служил в инженерно-саперном батальоне «Тобол» (архивное фото) Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор в канун Дня Победы вручил орден Мужества бойцу специальной военной операции (СВО) Павлу Орлову. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

«В канун Дня Победы мы традиционно чествуем героев СВО. Сегодня младший лейтенант Павел Орлов получил орден Мужества. Для меня было большой честью лично вручить награду нашему герою», — написал Моор в telegram-канале.

Павел Орлов родился и вырос в Ишиме. Потом он переехал в Тюмень и отслужил в армии. Орлов работал трактористом и контролером на складе. Женился на любимой девушке, с которой в браке уже 14 оет. После начала СВО Павел понял, что не может оставаться в стороне. И летом 2022 года подписал контракт.

Боец выполнял задачи в составе инженерно-саперного батальона «Тобол». Во время службы получил ранение. После госпиталя вернулся в строй. Сейчас он служит в тюменском военкомате.

В этом году 655 военнослужащих СВО из Тюменской области были отмечены ведомственными знаками отличия. Правительство региона сообщило, что командиры положительно отзываются о военнослужащих из Сибири. По словам спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николая Савченко, при выполнении боевых задач они нередко проявляют такие качества, как мужество и самоотверженность.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в канун Дня Победы вручил орден Мужества бойцу специальной военной операции (СВО) Павлу Орлову. Об этом глава региона сообщил в соцсетях. «В канун Дня Победы мы традиционно чествуем героев СВО. Сегодня младший лейтенант Павел Орлов получил орден Мужества. Для меня было большой честью лично вручить награду нашему герою», — написал Моор в telegram-канале. Павел Орлов родился и вырос в Ишиме. Потом он переехал в Тюмень и отслужил в армии. Орлов работал трактористом и контролером на складе. Женился на любимой девушке, с которой в браке уже 14 оет. После начала СВО Павел понял, что не может оставаться в стороне. И летом 2022 года подписал контракт. Боец выполнял задачи в составе инженерно-саперного батальона «Тобол». Во время службы получил ранение. После госпиталя вернулся в строй. Сейчас он служит в тюменском военкомате. В этом году 655 военнослужащих СВО из Тюменской области были отмечены ведомственными знаками отличия. Правительство региона сообщило, что командиры положительно отзываются о военнослужащих из Сибири. По словам спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николая Савченко, при выполнении боевых задач они нередко проявляют такие качества, как мужество и самоотверженность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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