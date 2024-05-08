Путин сообщил, что Россия ждет от Узбекистана

Путин: Россия ждет поставки фруктов и овощей из Узбекистана

09 мая 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Путин провел переговоры с главой Узбекистана Мизиеевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил ожидание, что поставки фруктов и овощей из Узбекистана продолжатся в текущем году на том же уровне, что и в 2023 году. Об этом он заявил в ходе встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиевым. «Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам», — сказал Путин во время встречи с узбекским лидером. Путин отметил, что РФ из года в год наращивает объем закупок продуктов из Узбекистана. До этого Путин встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский президент считает, что заявил, что отношения с Ереваном развиваются успешно. По его данным, товарооборот двух стран превысил семь миллиардов долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил ожидание, что поставки фруктов и овощей из Узбекистана продолжатся в текущем году на том же уровне, что и в 2023 году. Об этом он заявил в ходе встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиевым. «Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам», — сказал Путин во время встречи с узбекским лидером. Путин отметил, что РФ из года в год наращивает объем закупок продуктов из Узбекистана. До этого Путин встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский президент считает, что заявил, что отношения с Ереваном развиваются успешно. По его данным, товарооборот двух стран превысил семь миллиардов долларов.