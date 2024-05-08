Путин сообщил, что Россия ждет от Узбекистана

Президент России Владимир Путин выразил ожидание, что поставки фруктов и овощей из Узбекистана продолжатся в текущем году на том же уровне, что и в 2023 году. Об этом он заявил в ходе встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиевым.
«Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам», — сказал Путин во время встречи с узбекским лидером. Путин отметил, что РФ из года в год наращивает объем закупок продуктов из Узбекистана.
До этого Путин встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский президент считает, что заявил, что отношения с Ереваном развиваются успешно. По его данным, товарооборот двух стран превысил семь миллиардов долларов.
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