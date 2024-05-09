Зеленский в День Победы признал успехи России на фронте: главное о СВО к вечеру 9 мая

Зеленский признал, что Россия имеет инициативу на поле боя

09 мая 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский в День Победы признал успехи российских бойцов в зоне спецоперации, выступая в Европарламенте. Также он подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в стране. Главные новости СВО к вечеру 9 мая — в материале URA.RU. Зеленский признал, что инициатива на поле боя принадлежит армии России. Украинский лидер также надеется, что Киев будет иметь преимущество, как только придут новые поставки западного оружия. Украинская сторона потеряла профессиональную кадровую армию. По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, сейчас ВСУ состоят только из насильно мобилизованных людей и иностранных наемников. В Одесской области в ночь на 9 мая прозвучали взрывы. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что были атакованы порты в Черноморске и Аккермане. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерена отправлять своих военных на Украину. Он также подчеркнул, что Киев просит от блока только наступательное оружие, а не живую силу. Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что в украинском конфликте участвуют бойцы НАТО. Столтенберг заявил о риске победы России в украинском конфликте. Он сказал, что необходимы дополнительные поставки вооружения для Киева. В Словакии граждане собрали четыре миллиона евро для закупки боеприпасов для Украины. Один из организаторов сбора Додо Добрик заявил, что средства доставят до конца августа текущего года. ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. По данным МЧС республики, была повреждена насосная станция. Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о беспилотной атаке на автозаправочную станцию в поселке Теткино. По его словам, никто из работников АЗС не пострадал. Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней. Планируется, что он вступит в силу с 14 мая.