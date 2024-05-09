Водитель погиб на месте
В День Победы в Тюменской районе в ДТП погиб волонтер отряда «РегионСпас». Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
«Трагедия случилась 9 мая на 8-м километре автодороги Кулаково — Каменка в Тюменском районе. Здесь автомобиль „Тойота“ съехал в кювет и врезался в дерево», — указано в сообщении.
Водитель погиб на месте. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
На автомобиле была наклейка поискового отряда «РегионСпас»
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