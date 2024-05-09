В День Победы погиб тюменский поисковик. Фото

В День Победы под Тюменью погиб волонтер отряда «РегионСпас»

10 мая 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Водитель погиб на месте Фото: Денис Моргунов © URA.RU В День Победы в Тюменской районе в ДТП погиб волонтер отряда «РегионСпас». Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. «Трагедия случилась 9 мая на 8-м километре автодороги Кулаково — Каменка в Тюменском районе. Здесь автомобиль „Тойота“ съехал в кювет и врезался в дерево», — указано в сообщении. Водитель погиб на месте. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. На автомобиле была наклейка поискового отряда «РегионСпас» Противопожарная служба Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День Победы в Тюменской районе в ДТП погиб волонтер отряда «РегионСпас». Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. «Трагедия случилась 9 мая на 8-м километре автодороги Кулаково — Каменка в Тюменском районе. Здесь автомобиль „Тойота“ съехал в кювет и врезался в дерево», — указано в сообщении. Водитель погиб на месте. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.