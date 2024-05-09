09 мая 2024

В День Победы погиб тюменский поисковик. Фото

В День Победы под Тюменью погиб волонтер отряда «РегионСпас»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помошь
Водитель погиб на месте Фото:

В День Победы в Тюменской районе в ДТП погиб волонтер отряда «РегионСпас». Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Трагедия случилась 9 мая на 8-м километре автодороги Кулаково — Каменка в Тюменском районе. Здесь автомобиль „Тойота“ съехал в кювет и врезался в дерево», — указано в сообщении.

Водитель погиб на месте. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

На автомобиле была наклейка поискового отряда «РегионСпас»
На автомобиле была наклейка поискового отряда «РегионСпас»

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В День Победы в Тюменской районе в ДТП погиб волонтер отряда «РегионСпас». Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. «Трагедия случилась 9 мая на 8-м километре автодороги Кулаково — Каменка в Тюменском районе. Здесь автомобиль „Тойота“ съехал в кювет и врезался в дерево», — указано в сообщении. Водитель погиб на месте. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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