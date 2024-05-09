Пермская актриса Катерина Шпица рассказала, как снималась в кино про войну

Пермская актриса Шпица: в одном фильме мне выпала честь надеть военную форму

10 мая 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Новый фильм с участием актрисы вышел в прокат 9 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В прокат вышел фильм про Великую Отечественную войну «Редкая птица». В съемках приняла участие пермская актриса Катерина Шпица. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она рассказала, как проходили съемки. «Только в одном фильме за все время в профессии мне выпала честь надеть военную форму. Каждое утро, переодеваясь в кадр, я думала о тех, благодаря кому я имею счастье участвовать в военном фильме, имеющем право на существование только потому, что в реальности миллионы людей отдали свои жизни за великую истину», — рассказала актриса. Также она поделилась планами на майские праздники. Актриса планирует вместе с сыном посмотреть любимые военные фильмы, среди которых «В бой идут одни старики», «Офицеры», «А зори здесь тихие» и другие. Ранее URA.RU рассказало, что Шпица стала мало востребована в киноиндустрии. По мнению актрисы, это связано с возрастом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В прокат вышел фильм про Великую Отечественную войну «Редкая птица». В съемках приняла участие пермская актриса Катерина Шпица. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она рассказала, как проходили съемки. «Только в одном фильме за все время в профессии мне выпала честь надеть военную форму. Каждое утро, переодеваясь в кадр, я думала о тех, благодаря кому я имею счастье участвовать в военном фильме, имеющем право на существование только потому, что в реальности миллионы людей отдали свои жизни за великую истину», — рассказала актриса. Также она поделилась планами на майские праздники. Актриса планирует вместе с сыном посмотреть любимые военные фильмы, среди которых «В бой идут одни старики», «Офицеры», «А зори здесь тихие» и другие. Ранее URA.RU рассказало, что Шпица стала мало востребована в киноиндустрии. По мнению актрисы, это связано с возрастом.