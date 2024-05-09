09 мая 2024

Пермская актриса Катерина Шпица рассказала, как снималась в кино про войну

Пермская актриса Шпица: в одном фильме мне выпала честь надеть военную форму
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, шпица екатерина
Новый фильм с участием актрисы вышел в прокат 9 мая Фото:

В прокат вышел фильм про Великую Отечественную войну «Редкая птица». В съемках приняла участие пермская актриса Катерина Шпица. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она рассказала, как проходили съемки.

«Только в одном фильме за все время в профессии мне выпала честь надеть военную форму. Каждое утро, переодеваясь в кадр, я думала о тех, благодаря кому я имею счастье участвовать в военном фильме, имеющем право на существование только потому, что в реальности миллионы людей отдали свои жизни за великую истину», — рассказала актриса.

Также она поделилась планами на майские праздники. Актриса планирует вместе с сыном посмотреть любимые военные фильмы, среди которых «В бой идут одни старики», «Офицеры», «А зори здесь тихие» и другие.

Ранее URA.RU рассказало, что Шпица стала мало востребована в киноиндустрии. По мнению актрисы, это связано с возрастом.

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В прокат вышел фильм про Великую Отечественную войну «Редкая птица». В съемках приняла участие пермская актриса Катерина Шпица. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она рассказала, как проходили съемки. «Только в одном фильме за все время в профессии мне выпала честь надеть военную форму. Каждое утро, переодеваясь в кадр, я думала о тех, благодаря кому я имею счастье участвовать в военном фильме, имеющем право на существование только потому, что в реальности миллионы людей отдали свои жизни за великую истину», — рассказала актриса. Также она поделилась планами на майские праздники. Актриса планирует вместе с сыном посмотреть любимые военные фильмы, среди которых «В бой идут одни старики», «Офицеры», «А зори здесь тихие» и другие. Ранее URA.RU рассказало, что Шпица стала мало востребована в киноиндустрии. По мнению актрисы, это связано с возрастом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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