В Тюменской области подскочили цены на овощи

11 мая 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

Картофель за неделю вырос в цене на 43% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области за последнюю неделю апреля стоимость картофеля выросла на 43%, а свекла подорожала на 15%. Такие данные опубликовали аналитики Тюменьстата. «За неделю с 16 по 22 апреля стоимость картофеля составила 38,83 рубля, свеклы — 58,87 рубля. За неделю с 23 апреля по 2 мая цена картофеля поднялась до 55,67 рубля, свеклы — до 67,96 рубля. Рост на 43% и 15% соответственно», — следует из аналитики на сайте. За неделю также выросла в цене и морковь. Ее стоимость поднялась с 65,56 до 72,35 рубля (на 10%). При этом аналитики отметили незначительное, но снижение цен на огурцы и помидоры. По данным на 2 мая огурцы в регионе стоят в среднем 198,51 рубля за килограмм, а помидоры — 297,98 рубля. В начале апреля аналитики отметили в Тюменской области снижение цен на яйца по сравнению с декабрем 2023 года на 3,7%. При этом овощи и фрукты за период подорожали на 7,3%, сахар на 5,5%, а рыба и морепродукты — на 5,2%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области за последнюю неделю апреля стоимость картофеля выросла на 43%, а свекла подорожала на 15%. Такие данные опубликовали аналитики Тюменьстата. «За неделю с 16 по 22 апреля стоимость картофеля составила 38,83 рубля, свеклы — 58,87 рубля. За неделю с 23 апреля по 2 мая цена картофеля поднялась до 55,67 рубля, свеклы — до 67,96 рубля. Рост на 43% и 15% соответственно», — следует из аналитики на сайте. За неделю также выросла в цене и морковь. Ее стоимость поднялась с 65,56 до 72,35 рубля (на 10%). При этом аналитики отметили незначительное, но снижение цен на огурцы и помидоры. По данным на 2 мая огурцы в регионе стоят в среднем 198,51 рубля за килограмм, а помидоры — 297,98 рубля. В начале апреля аналитики отметили в Тюменской области снижение цен на яйца по сравнению с декабрем 2023 года на 3,7%. При этом овощи и фрукты за период подорожали на 7,3%, сахар на 5,5%, а рыба и морепродукты — на 5,2%.