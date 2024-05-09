На Курган надвигается ураганный ветер

Курганцев предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду в регионе 11 мая и проинформировали о необходимости ограничить любые действия с открытым огнем. Об этом сообщает МЧС по Курганской области в своем telegram-канале.
«В Курганской области 11 мая прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Под запретом любые действия с открытым огнем: разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, проведение пожароопасных работ», — указано в канале «МЧС Курганской области». Нарушение противопожарного режима может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.
Гражданам также напомнили о необходимости закрыть все форточки и окна в помещениях при усилении ветра, а также остерегаться потенциально опасных мест на улице. Среди таких — оборванные провода, раскачивающиеся вывески и старые деревья.
Ранее URA.RU писало, что в нескольких микрорайонах Кургана сильный ветер вырвал из земли автобусные остановки. Также сообщалось, что из-за ураганного ветра в селе Белозерское (Курганская область) огонь перекинуло с одного дома на другие. В результате три семьи потеряли свои квартиры.
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Курганцев предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду в регионе 11 мая и проинформировали о необходимости ограничить любые действия с открытым огнем. Об этом сообщает МЧС по Курганской области в своем telegram-канале. «В Курганской области 11 мая прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Под запретом любые действия с открытым огнем: разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, проведение пожароопасных работ», — указано в канале «МЧС Курганской области». Нарушение противопожарного режима может повлечь за собой административную и уголовную ответственность. Гражданам также напомнили о необходимости закрыть все форточки и окна в помещениях при усилении ветра, а также остерегаться потенциально опасных мест на улице. Среди таких — оборванные провода, раскачивающиеся вывески и старые деревья. Ранее URA.RU писало, что в нескольких микрорайонах Кургана сильный ветер вырвал из земли автобусные остановки. Также сообщалось, что из-за ураганного ветра в селе Белозерское (Курганская область) огонь перекинуло с одного дома на другие. В результате три семьи потеряли свои квартиры.