11 мая 2024
10 мая 2024

Под Тюменью сильный ветер вызвал песчаную бурю и спровоцировал ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ветра с песком видимость на трассе ограничена Фото:

В Тюменской области на Старотобольском тракте между деревней Субботина и Мальково произошло ДТП. Несколько машин столкнулись и слетели с дороги. Очевидцы в соцсети сообщили, что в это время на трассе бушевала песчаная буря, вызванная сильным ветром.

«Жесткое ДТП, Старый Тобольский тракт, между деревней Субботина и Мальково. Из-за сильных порывов ветра с полей поднимается песок. Настоящая песчаная буря», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». Информация о пострадавших не уточняется.

Из-за сильного ветра и пыли видимость на трассе практическая нулевая. В одном из местных telegram-каналов размещено видео с места ДТП. На автодороге автомобили вынуждены ехать с включенными аварийными сигналами.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Видимость на трассе из-за ветра с песком практически нулевая
Видимость на трассе из-за ветра с песком практически нулевая
Фото:

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В Тюменской области на Старотобольском тракте между деревней Субботина и Мальково произошло ДТП. Несколько машин столкнулись и слетели с дороги. Очевидцы в соцсети сообщили, что в это время на трассе бушевала песчаная буря, вызванная сильным ветром. «Жесткое ДТП, Старый Тобольский тракт, между деревней Субботина и Мальково. Из-за сильных порывов ветра с полей поднимается песок. Настоящая песчаная буря», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». Информация о пострадавших не уточняется. Из-за сильного ветра и пыли видимость на трассе практическая нулевая. В одном из местных telegram-каналов размещено видео с места ДТП. На автодороге автомобили вынуждены ехать с включенными аварийными сигналами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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