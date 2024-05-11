В Тюменской области на Старотобольском тракте между деревней Субботина и Мальково произошло ДТП. Несколько машин столкнулись и слетели с дороги. Очевидцы в соцсети сообщили, что в это время на трассе бушевала песчаная буря, вызванная сильным ветром.
«Жесткое ДТП, Старый Тобольский тракт, между деревней Субботина и Мальково. Из-за сильных порывов ветра с полей поднимается песок. Настоящая песчаная буря», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». Информация о пострадавших не уточняется.
Из-за сильного ветра и пыли видимость на трассе практическая нулевая. В одном из местных telegram-каналов размещено видео с места ДТП. На автодороге автомобили вынуждены ехать с включенными аварийными сигналами.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
Видимость на трассе из-за ветра с песком практически нулевая
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В Тюменской области на Старотобольском тракте между деревней Субботина и Мальково произошло ДТП. Несколько машин столкнулись и слетели с дороги. Очевидцы в соцсети сообщили, что в это время на трассе бушевала песчаная буря, вызванная сильным ветром. «Жесткое ДТП, Старый Тобольский тракт, между деревней Субботина и Мальково. Из-за сильных порывов ветра с полей поднимается песок. Настоящая песчаная буря», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». Информация о пострадавших не уточняется. Из-за сильного ветра и пыли видимость на трассе практическая нулевая. В одном из местных telegram-каналов размещено видео с места ДТП. На автодороге автомобили вынуждены ехать с включенными аварийными сигналами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.