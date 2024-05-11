Под Тюменью сильный ветер вызвал песчаную бурю и спровоцировал ДТП. Фото, видео

12 мая 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Из-за ветра с песком видимость на трассе ограничена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области на Старотобольском тракте между деревней Субботина и Мальково произошло ДТП. Несколько машин столкнулись и слетели с дороги. Очевидцы в соцсети сообщили, что в это время на трассе бушевала песчаная буря, вызванная сильным ветром. «Жесткое ДТП, Старый Тобольский тракт, между деревней Субботина и Мальково. Из-за сильных порывов ветра с полей поднимается песок. Настоящая песчаная буря», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». Информация о пострадавших не уточняется. Из-за сильного ветра и пыли видимость на трассе практическая нулевая. В одном из местных telegram-каналов размещено видео с места ДТП. На автодороге автомобили вынуждены ехать с включенными аварийными сигналами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. Видимость на трассе из-за ветра с песком практически нулевая telegram-канал «ЧП Тюмень» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области на Старотобольском тракте между деревней Субботина и Мальково произошло ДТП. Несколько машин столкнулись и слетели с дороги. Очевидцы в соцсети сообщили, что в это время на трассе бушевала песчаная буря, вызванная сильным ветром. «Жесткое ДТП, Старый Тобольский тракт, между деревней Субботина и Мальково. Из-за сильных порывов ветра с полей поднимается песок. Настоящая песчаная буря», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». Информация о пострадавших не уточняется. Из-за сильного ветра и пыли видимость на трассе практическая нулевая. В одном из местных telegram-каналов размещено видео с места ДТП. На автодороге автомобили вынуждены ехать с включенными аварийными сигналами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.