Курганская область направила соболезнованиям пострадавшим при обстреле Белгорода

12 мая 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Снаряд ВСУ обрушил подъезд жилого дома днем 12 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU К общим соболезнованиям в адрес пострадавших от террористической атаки в Белгороде присоединился губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона «Вадим Шумков выразил соболезнования пострадавшим в результате террористической атаки в Белгороде», — написано в telegram-канале ведомства. Согласно последним данным, при ЧП травмы различной степени тяжести получили 19 жителей, включая двух детей. К этому часу была завершена эвакуация людей из жилого дома, где произошло обрушение подъезда. Под завалами все еще могут находиться порядка 15 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К общим соболезнованиям в адрес пострадавших от террористической атаки в Белгороде присоединился губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона «Вадим Шумков выразил соболезнования пострадавшим в результате террористической атаки в Белгороде», — написано в telegram-канале ведомства. Согласно последним данным, при ЧП травмы различной степени тяжести получили 19 жителей, включая двух детей. К этому часу была завершена эвакуация людей из жилого дома, где произошло обрушение подъезда. Под завалами все еще могут находиться порядка 15 человек.