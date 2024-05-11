11 мая 2024

Курганская область направила соболезнованиям пострадавшим при обстреле Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Снаряд ВСУ обрушил подъезд жилого дома днем 12 мая Фото:

К общим соболезнованиям в адрес пострадавших от террористической атаки в Белгороде присоединился губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона

«Вадим Шумков выразил соболезнования пострадавшим в результате террористической атаки в Белгороде», — написано в telegram-канале ведомства. Согласно последним данным, при ЧП травмы различной степени тяжести получили 19 жителей, включая двух детей.

К этому часу была завершена эвакуация людей из жилого дома, где произошло обрушение подъезда. Под завалами все еще могут находиться порядка 15 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К общим соболезнованиям в адрес пострадавших от террористической атаки в Белгороде присоединился губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона «Вадим Шумков выразил соболезнования пострадавшим в результате террористической атаки в Белгороде», — написано в telegram-канале ведомства. Согласно последним данным, при ЧП травмы различной степени тяжести получили 19 жителей, включая двух детей. К этому часу была завершена эвакуация людей из жилого дома, где произошло обрушение подъезда. Под завалами все еще могут находиться порядка 15 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...