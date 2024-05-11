Курганская область направила соболезнованиям пострадавшим при обстреле Белгорода

Снаряд ВСУ обрушил подъезд жилого дома днем 12 мая
К общим соболезнованиям в адрес пострадавших от террористической атаки в Белгороде присоединился губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона
«Вадим Шумков выразил соболезнования пострадавшим в результате террористической атаки в Белгороде», — написано в telegram-канале ведомства. Согласно последним данным, при ЧП травмы различной степени тяжести получили 19 жителей, включая двух детей.
К этому часу была завершена эвакуация людей из жилого дома, где произошло обрушение подъезда. Под завалами все еще могут находиться порядка 15 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!