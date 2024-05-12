В Белгороде закончили эвакуировать жителей атакованной многоэтажки

12 мая 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Эвакуация на месте обрушения подъезда дома в Белгороде завершена Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Эвакуация жилого дома в Белгороде, где произошло обрушение подъезда в результате обстрела ВСУ, завершена. Об этом рассказали в оперативных службах. «Завершена эвакуация жилой многоэтажки в Белгороде», — передает сообщение оперслужб ТАСС. Там добавили, что к этому моменту установлено местонахождение еще 10 человек, которые, возможно, находились в здании в момент инцидента. ВСУ 12 мая нанесли удар по жилому дому в Белгородской области, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного дома. По предварительным данным, под завалами могут находиться минимум 15 человек, пострадали 19 жителей, включая двух детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эвакуация жилого дома в Белгороде, где произошло обрушение подъезда в результате обстрела ВСУ, завершена. Об этом рассказали в оперативных службах. «Завершена эвакуация жилой многоэтажки в Белгороде», — передает сообщение оперслужб ТАСС. Там добавили, что к этому моменту установлено местонахождение еще 10 человек, которые, возможно, находились в здании в момент инцидента. ВСУ 12 мая нанесли удар по жилому дому в Белгородской области, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного дома. По предварительным данным, под завалами могут находиться минимум 15 человек, пострадали 19 жителей, включая двух детей.