В Белгороде закончили эвакуировать жителей атакованной многоэтажки

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Эвакуация на месте обрушения подъезда дома в Белгороде завершена Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Эвакуация жилого дома в Белгороде, где произошло обрушение подъезда в результате обстрела ВСУ, завершена. Об этом рассказали в оперативных службах.

«Завершена эвакуация жилой многоэтажки в Белгороде», — передает сообщение оперслужб ТАСС. Там добавили, что к этому моменту установлено местонахождение еще 10 человек, которые, возможно, находились в здании в момент инцидента.

ВСУ 12 мая нанесли удар по жилому дому в Белгородской области, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного дома. По предварительным данным, под завалами могут находиться минимум 15 человек, пострадали 19 жителей, включая двух детей.

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Эвакуация жилого дома в Белгороде, где произошло обрушение подъезда в результате обстрела ВСУ, завершена. Об этом рассказали в оперативных службах. «Завершена эвакуация жилой многоэтажки в Белгороде», — передает сообщение оперслужб ТАСС. Там добавили, что к этому моменту установлено местонахождение еще 10 человек, которые, возможно, находились в здании в момент инцидента. ВСУ 12 мая нанесли удар по жилому дому в Белгородской области, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного дома. По предварительным данным, под завалами могут находиться минимум 15 человек, пострадали 19 жителей, включая двух детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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