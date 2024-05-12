В Белгороде закончили эвакуировать жителей атакованной многоэтажки

Эвакуация жилого дома в Белгороде, где произошло обрушение подъезда в результате обстрела ВСУ, завершена. Об этом рассказали в оперативных службах.
«Завершена эвакуация жилой многоэтажки в Белгороде», — передает сообщение оперслужб ТАСС. Там добавили, что к этому моменту установлено местонахождение еще 10 человек, которые, возможно, находились в здании в момент инцидента.
ВСУ 12 мая нанесли удар по жилому дому в Белгородской области, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного дома. По предварительным данным, под завалами могут находиться минимум 15 человек, пострадали 19 жителей, включая двух детей.
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