Пьяный тюменец ударил знакомого пять раз ножом

12 мая 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Потерпевший погиб на месте происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель села Карабаш (Тюменская область) во время ссоры не менее пяти раз ударил односельчанина ножом в область тела. От множественных ранений 58-летний мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. «По версии следствия, убийство произошло 12 марта в вечернее время в квартире жилого дома, расположенного в селе Карабаш Ялуторовского района. Обвиняемый во время распития алкоголя из-за малозначительного повода нанес знакомому 58-летнему односельчанину не менее пяти ударов ножом в область тела», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сообщается, что потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель села Карабаш (Тюменская область) во время ссоры не менее пяти раз ударил односельчанина ножом в область тела. От множественных ранений 58-летний мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. «По версии следствия, убийство произошло 12 марта в вечернее время в квартире жилого дома, расположенного в селе Карабаш Ялуторовского района. Обвиняемый во время распития алкоголя из-за малозначительного повода нанес знакомому 58-летнему односельчанину не менее пяти ударов ножом в область тела», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сообщается, что потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.