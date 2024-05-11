11 мая 2024
10 мая 2024

Пьяный тюменец ударил знакомого пять раз ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Потерпевший погиб на месте происшествия Фото:

Житель села Карабаш (Тюменская область) во время ссоры не менее пяти раз ударил односельчанина ножом в область тела. От множественных ранений 58-летний мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«По версии следствия, убийство произошло 12 марта в вечернее время в квартире жилого дома, расположенного в селе Карабаш Ялуторовского района. Обвиняемый во время распития алкоголя из-за малозначительного повода нанес знакомому 58-летнему односельчанину не менее пяти ударов ножом в область тела», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сообщается, что потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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Житель села Карабаш (Тюменская область) во время ссоры не менее пяти раз ударил односельчанина ножом в область тела. От множественных ранений 58-летний мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. «По версии следствия, убийство произошло 12 марта в вечернее время в квартире жилого дома, расположенного в селе Карабаш Ялуторовского района. Обвиняемый во время распития алкоголя из-за малозначительного повода нанес знакомому 58-летнему односельчанину не менее пяти ударов ножом в область тела», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сообщается, что потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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