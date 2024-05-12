В ЯНАО из-за погоды закрывают дороги, а ямальские спасатели вернулись домой: главное за 13 мая

Спасатели из ЯНАО завершили борьбу с паводками в Курганской и Тюменской областях

13 мая 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

На Ямале бушуют сильные ветры Фото: Александр Елизаров © URA.RU На Ямале из-за погодных условий закрывают и открывают трассы, спасатели МЧС ЯНАО вернулись домой после борьбы с паводками в Курганской и Тюменской областях, а снежная буря в Лабытнанги свела на нет все усилия коммунальщиков. Об этих и других событиях в ЯНАО 13 мая — в материале URA.RU. Автодорогу Надым — Салехард утром закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Спустя несколько часов движение было восстановлено для всех видов транспорта.

Сотрудники управления МЧС России по ЯНАО вернулись домой после работы на участках паводков и подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Всего на помощь в регионы были направлены более 70 спасателей.

В Салехарде экс-директору ГУП «Ямалгосснаб» Константину Михайлицкому удалось остаться на свободе, несмотря на обвинительный приговор. В связи с истекшим сроком давности подсудимый был освобожден от наказания.

В окружной столице на три недели закроют движение на центральных улицах. Перекрытие дорог связано с работами по подземной прокладке сетей канализации и тепловодоснабжения.

Работа судов на воздушной подушке на переправе Салехард — Лабытнанги была приостановлена. Причиной послужил сильный ветер, достигающий 20 м/с.

Снежная буря в Лабытнанги (ЯНАО) обнулила проделанную ранее работу коммунальных служб. Дорожникам предстоит заново чистить улицы от выпавшего и растаявшего снега.

Синоптики предупредили жителей Ямала о штормовом ветре. В ряде районов ЯНАО он будет достигать 25 метров в секунду.

На Ямале снизилось число добровольцев, желающих заключит контракт с Минобороны. Одной из причин ухудшения статистики называют более выгодные условия заключения контрактов в других регионах РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале из-за погодных условий закрывают и открывают трассы, спасатели МЧС ЯНАО вернулись домой после борьбы с паводками в Курганской и Тюменской областях, а снежная буря в Лабытнанги свела на нет все усилия коммунальщиков. Об этих и других событиях в ЯНАО 13 мая — в материале URA.RU.