Снежная буря в ЯНАО «обнулила» усилия коммунальщиков

За уборку снега во дворах несут ответственность управляющие компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лабытнанги и поселке Харп (ЯНАО) снежная буря, прошедшая в выходные, практически ликвидировала усилия по уборке снега. Об этом сообщила мэр Марина Трескова.

«Обильные осадки фактически обнулили ранее проделанную работу по очистке территорий. Осложнило ситуацию активное таяние снега, многие дворы оказались заложниками снежных масс и луж», — написала Марина Трескова в telegram-канале.

Градоначальница провела выходные с инспекцией в поселке Харп и лично оценила ситуацию. Она отметила, что несмотря на сюрпризы погоды, борьба со снегом будет продолжена и напомнила жителям, что за уборку снега во дворах отвечают управляющие компании. Трескова рекомендовала жителям дублировать заявки в ЕДДС по номеру 112.

Ранее URA.RU вело прямую трансляцию во время непогоды, настигшей Ямал 10 мая. Из-за усиления ветра переправа Салехард — Лабытнанги вновь закрыта 13 мая.