Тюменцы приблизили крах вторичного рынка недвижимости

На вторичном рынке недвижимости Тюмени впервые за долгое время рекордно снизилось количество квартир, выставленных на продажу. В апреле объем предложения снизился на 77,4%. Данные об этом представлены в ежемесячном отчете компании «Этажи». При этом глава компании Ильдар Хусаинов ранее предсказал крах вторичного рынка.
«В апреле относительно прошлого месяца предложение на вторичном рынке недвижимости уменьшилось на 7 503 квартиры, или на 77,46%. В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 11 031 квартиру (-83,48%)», — такие данные предоставили риелторы.
Исходя из отчетов аналитиков, в апреле зафиксировано рекордное понижение объема предложения на рынке. В предыдущие месяцы количество выставляемых объектов только увеличивалось.
Глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал крах рынка недвижимости. Такой вывод он сделал на основании данных о количестве выданных ипотек. При этом бизнесмен отметил, что рынок вторичного жилья «пробил дно».
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На вторичном рынке недвижимости Тюмени впервые за долгое время рекордно снизилось количество квартир, выставленных на продажу. В апреле объем предложения снизился на 77,4%. Данные об этом представлены в ежемесячном отчете компании «Этажи». При этом глава компании Ильдар Хусаинов ранее предсказал крах вторичного рынка. «В апреле относительно прошлого месяца предложение на вторичном рынке недвижимости уменьшилось на 7 503 квартиры, или на 77,46%. В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 11 031 квартиру (-83,48%)», — такие данные предоставили риелторы. Исходя из отчетов аналитиков, в апреле зафиксировано рекордное понижение объема предложения на рынке. В предыдущие месяцы количество выставляемых объектов только увеличивалось. Глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал крах рынка недвижимости. Такой вывод он сделал на основании данных о количестве выданных ипотек. При этом бизнесмен отметил, что рынок вторичного жилья «пробил дно».