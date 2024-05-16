В центре Кургана на месяц закроют участок дороги из-за ремонта тепломагистрали

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Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
В Кургане до 15 июня закроют проезд по улице Савельева Фото:

В Кургана на месяц перекроют проезд по улице Савельева для ремонта магистральной теплосети. Ограничение движения будет действовать на отрезке от улицы Максима Горького до улицы Карла Маркса с 17 мая по 15 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «КГК».

«Курганская генерирующая компания перекроет проезд по улице Савельева на отрезке от улицы Максима Горького до улицы Карла Маркса с 6 утра 17 мая до 15 июня для проведения ремонта на магистральной тепловой сети. Объезд общественного транспорта будет осуществляться по улицам Максима Горького — Пролетарская — Карла Маркса», — сообщили в компании.

Теплоэнергетики отметили, что в результате первых гидравлических испытаний была обнаружена утечка на подающем и на обратном трубопроводах. Для установки точного места нахождения дефекта необходимо вскрытие асфальта. Данная теплосеть была построена больше 55 лет назад и является одной из самых изношенных в городе. Она внесена в программу капремонта на ближайшие годы, сообщил директор СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгений Филимонов.

Ранее URA.RU писало, что из-за проверки труб в Кургане временно не будет горячей воды. Гидравлические испытания пройдут с 16 по 19 мая.

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В Кургана на месяц перекроют проезд по улице Савельева для ремонта магистральной теплосети. Ограничение движения будет действовать на отрезке от улицы Максима Горького до улицы Карла Маркса с 17 мая по 15 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «КГК». «Курганская генерирующая компания перекроет проезд по улице Савельева на отрезке от улицы Максима Горького до улицы Карла Маркса с 6 утра 17 мая до 15 июня для проведения ремонта на магистральной тепловой сети. Объезд общественного транспорта будет осуществляться по улицам Максима Горького — Пролетарская — Карла Маркса», — сообщили в компании. Теплоэнергетики отметили, что в результате первых гидравлических испытаний была обнаружена утечка на подающем и на обратном трубопроводах. Для установки точного места нахождения дефекта необходимо вскрытие асфальта. Данная теплосеть была построена больше 55 лет назад и является одной из самых изношенных в городе. Она внесена в программу капремонта на ближайшие годы, сообщил директор СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгений Филимонов. Ранее URA.RU писало, что из-за проверки труб в Кургане временно не будет горячей воды. Гидравлические испытания пройдут с 16 по 19 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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