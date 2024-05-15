Курганцу, которого ошибочно признали мертвым, власти начислят выплаты

15 мая 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Власти заявили, что выплатят компенсацию курганцу, которого ошибочно признали мертвым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганец Юрий Золотухин, ошибочно признанный мертвым, получит выплаты от властей за потерянное в паводке имущество. После распространения, по версии властей, недостоверной информации оказалось, что жителю Кургана была неверно отказано в выплатах. Подробности сообщаются в telegram-канале департамента гражданской защиты Курганской области. «Указанному в публикации гражданину 4 мая перечислена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей по его заявлению от 22 апреля. Вместе с тем 3 мая гражданин обратился за указанной выплатой повторно, по повторному заявлению в связи с уже осуществленной выплатой 5 мая принято решение об отказе», — сообщают власти. Помимо этого, Золотухину выплатят 100 тысяч рублей в качестве компенсации за полную потерю имущества. Деньги он получит 16 мая. В связи с путаницей, вызванной наличием однофамильца в Едином государственном реестре ЗАГС, были приняты меры для коррекции ситуации. Решение о назначении выплат основывается на данных межведомственных запросов и заключениях комиссий. В случае отказов гражданам рекомендуется обращаться в администрацию муниципального образования. Ранее URA.RU писало, что врио директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных отказал в выплате компенсации пенсионеру Юрию Золотухину, пострадавшему от паводка. Он ссылается на данные о том, что курганец был объявлен мертвым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганец Юрий Золотухин, ошибочно признанный мертвым, получит выплаты от властей за потерянное в паводке имущество. После распространения, по версии властей, недостоверной информации оказалось, что жителю Кургана была неверно отказано в выплатах. Подробности сообщаются в telegram-канале департамента гражданской защиты Курганской области. «Указанному в публикации гражданину 4 мая перечислена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей по его заявлению от 22 апреля. Вместе с тем 3 мая гражданин обратился за указанной выплатой повторно, по повторному заявлению в связи с уже осуществленной выплатой 5 мая принято решение об отказе», — сообщают власти. Помимо этого, Золотухину выплатят 100 тысяч рублей в качестве компенсации за полную потерю имущества. Деньги он получит 16 мая. В связи с путаницей, вызванной наличием однофамильца в Едином государственном реестре ЗАГС, были приняты меры для коррекции ситуации. Решение о назначении выплат основывается на данных межведомственных запросов и заключениях комиссий. В случае отказов гражданам рекомендуется обращаться в администрацию муниципального образования. Ранее URA.RU писало, что врио директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных отказал в выплате компенсации пенсионеру Юрию Золотухину, пострадавшему от паводка. Он ссылается на данные о том, что курганец был объявлен мертвым.