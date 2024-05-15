Курганцу, которого ошибочно признали мертвым, власти начислят выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган, документ, ручка, чиновник, бумага, карандаш
Власти заявили, что выплатят компенсацию курганцу, которого ошибочно признали мертвым Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Курганец Юрий Золотухин, ошибочно признанный мертвым, получит выплаты от властей за потерянное в паводке имущество. После распространения, по версии властей, недостоверной информации оказалось, что жителю Кургана была неверно отказано в выплатах. Подробности сообщаются в telegram-канале департамента гражданской защиты Курганской области.

«Указанному в публикации гражданину 4 мая перечислена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей по его заявлению от 22 апреля. Вместе с тем 3 мая гражданин обратился за указанной выплатой повторно, по повторному заявлению в связи с уже осуществленной выплатой 5 мая принято решение об отказе», — сообщают власти.

Помимо этого, Золотухину выплатят 100 тысяч рублей в качестве компенсации за полную потерю имущества. Деньги он получит 16 мая. В связи с путаницей, вызванной наличием однофамильца в Едином государственном реестре ЗАГС, были приняты меры для коррекции ситуации. Решение о назначении выплат основывается на данных межведомственных запросов и заключениях комиссий. В случае отказов гражданам рекомендуется обращаться в администрацию муниципального образования.

Ранее URA.RU писало, что врио директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных отказал в выплате компенсации пенсионеру Юрию Золотухину, пострадавшему от паводка. Он ссылается на данные о том, что курганец был объявлен мертвым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганец Юрий Золотухин, ошибочно признанный мертвым, получит выплаты от властей за потерянное в паводке имущество. После распространения, по версии властей, недостоверной информации оказалось, что жителю Кургана была неверно отказано в выплатах. Подробности сообщаются в telegram-канале департамента гражданской защиты Курганской области. «Указанному в публикации гражданину 4 мая перечислена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей по его заявлению от 22 апреля. Вместе с тем 3 мая гражданин обратился за указанной выплатой повторно, по повторному заявлению в связи с уже осуществленной выплатой 5 мая принято решение об отказе», — сообщают власти. Помимо этого, Золотухину выплатят 100 тысяч рублей в качестве компенсации за полную потерю имущества. Деньги он получит 16 мая. В связи с путаницей, вызванной наличием однофамильца в Едином государственном реестре ЗАГС, были приняты меры для коррекции ситуации. Решение о назначении выплат основывается на данных межведомственных запросов и заключениях комиссий. В случае отказов гражданам рекомендуется обращаться в администрацию муниципального образования. Ранее URA.RU писало, что врио директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных отказал в выплате компенсации пенсионеру Юрию Золотухину, пострадавшему от паводка. Он ссылается на данные о том, что курганец был объявлен мертвым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...