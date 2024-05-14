Курганские власти отказали пенсионеру в выплатах, объявив его мертвым. Инсайд

Курганские власти отказали в выплатах жителю, объявив его мертвым

15 мая 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Курганские власти отказали пострадавшему в паводке жителю, объявив его мертвым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Врио директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных отказал в выплате компенсации пенсионеру Юрию Золотухину, пострадавшему от паводка. Он ссылается на данные о том, что курганец был объявлен мертвым. Об этом URA.RU сообщает родственник самого гражданина Сергей. «Факт утраты имущества первой необходимости заявителя не установлен. Разъяснение причин отказа в предоставлении государственной услуги. Получены сведения о государственной регистрации смерти лица, указанного в заявлении», — следует из решения, подписанного и. о. директора департамента Земляных. Отмечается, что ущерб имуществу также не был установлен из-за невозможности работы комиссии по причине продолжающегося ЧС и нахождения воды на территориях. Сам пострадавший Золотухин, как отмечает его родственник Сергей, «жив и здоров». Он сообщил, что это было единственным жильем пенсионера в СНТ «Родничок-1», который находится рядом с микрорайоном Глинки. Сейчас они планируют повторно обращаться в департамент, отказавший жителю в выплате, а также готовят обращение в прокуратуру. Корреспондент URA.RU направил вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее политические источники URA.RU сообщали, что сотрудники департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона неделями ждали подписи документов от руководителя ведомства Земляных. При этом в областном правительстве отмечали, что проблем с подписанием документов в департаменте не было. Также ранее жительнице Кургана, пострадавшей от паводка, отказали в выплатах якобы из-за лишения родительских прав, что было ошибкой в документе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных отказал в выплате компенсации пенсионеру Юрию Золотухину, пострадавшему от паводка. Он ссылается на данные о том, что курганец был объявлен мертвым. Об этом URA.RU сообщает родственник самого гражданина Сергей. «Факт утраты имущества первой необходимости заявителя не установлен. Разъяснение причин отказа в предоставлении государственной услуги. Получены сведения о государственной регистрации смерти лица, указанного в заявлении», — следует из решения, подписанного и. о. директора департамента Земляных. Отмечается, что ущерб имуществу также не был установлен из-за невозможности работы комиссии по причине продолжающегося ЧС и нахождения воды на территориях. Сам пострадавший Золотухин, как отмечает его родственник Сергей, «жив и здоров». Он сообщил, что это было единственным жильем пенсионера в СНТ «Родничок-1», который находится рядом с микрорайоном Глинки. Сейчас они планируют повторно обращаться в департамент, отказавший жителю в выплате, а также готовят обращение в прокуратуру. Корреспондент URA.RU направил вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее политические источники URA.RU сообщали, что сотрудники департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона неделями ждали подписи документов от руководителя ведомства Земляных. При этом в областном правительстве отмечали, что проблем с подписанием документов в департаменте не было. Также ранее жительнице Кургана, пострадавшей от паводка, отказали в выплатах якобы из-за лишения родительских прав, что было ошибкой в документе.