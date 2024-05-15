Квартиры курганцев год заливает дождями и талыми водами

16 мая 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Горожане отмечают, что вынуждены засыпать под звуки капель с потолка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Впервые затопление квартир жильцов дома №43 по улице Пролетарской в Шадринске (Курганская область) дождевыми и талыми водами было зафиксировано в 2023 году. После письменного обращения УК «Русский Дом» произвела ремонт. В этом году ситуация снова повторилась, рассказали горожане. «В 2023 году было затопление квартиры, составлены акты. С того времени отошли от стен обои и деформировались натяжные потолки в связи с вышеуказанными событиями. А 13 мая произошло очередное затопление квартиры. Мы постоянно при таянии снега или в дождь спим под звуки капель в железные ведра и ванны, расставленные на чердаке дома, который имеется между жилым помещением и крышей», — написали жители Шадринска ан портале «Обратись». В ответном сообщении специалисты госжилинспекции Курганской области объяснили, что управляющая компания в курсе ситуации. Очередная заявка по ремонту кровли зафиксирована. Капитальные работы в доме запланированы на этот год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые затопление квартир жильцов дома №43 по улице Пролетарской в Шадринске (Курганская область) дождевыми и талыми водами было зафиксировано в 2023 году. После письменного обращения УК «Русский Дом» произвела ремонт. В этом году ситуация снова повторилась, рассказали горожане. «В 2023 году было затопление квартиры, составлены акты. С того времени отошли от стен обои и деформировались натяжные потолки в связи с вышеуказанными событиями. А 13 мая произошло очередное затопление квартиры. Мы постоянно при таянии снега или в дождь спим под звуки капель в железные ведра и ванны, расставленные на чердаке дома, который имеется между жилым помещением и крышей», — написали жители Шадринска ан портале «Обратись». В ответном сообщении специалисты госжилинспекции Курганской области объяснили, что управляющая компания в курсе ситуации. Очередная заявка по ремонту кровли зафиксирована. Капитальные работы в доме запланированы на этот год.