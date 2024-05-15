В тюменском ресторане начали продавать десерты в форме женской груди

Десерт в форме груди подается в обновленном тюменском ресторане
В одном из тюменских ресторанов начали продавать японские пирожные моти в форме женской груди. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства.
«Увидели такие моти-тити в меню ресторана, который открылся недавно после ребрендинга. Очень необычно», – рассказали читатели.
Моти – необычный японский десерт, который одновременно похож на пирожное, и на мороженое. В тюменских заведениях такой вид сладостей появился недавно.
Ранее агентство писало об еще одном необычном способе презентации блюд в тюменских ресторанах. В одном из них к коктейлю подавали анальные пробки.
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