15 мая 2024

В тюменском ресторане начали продавать десерты в форме женской груди

© Служба новостей «URA.RU»
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Десерт в форме груди подается в обновленном тюменском ресторане
Десерт в форме груди подается в обновленном тюменском ресторане Фото:

В одном из тюменских ресторанов начали продавать японские пирожные моти в форме женской груди. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства.

«Увидели такие моти-тити в меню ресторана, который открылся недавно после ребрендинга. Очень необычно», – рассказали читатели.

Моти – необычный японский десерт, который одновременно похож на пирожное, и на мороженое. В тюменских заведениях такой вид сладостей появился недавно.

Ранее агентство писало об еще одном необычном способе презентации блюд в тюменских ресторанах. В одном из них к коктейлю подавали анальные пробки.

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В одном из тюменских ресторанов начали продавать японские пирожные моти в форме женской груди. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства. «Увидели такие моти-тити в меню ресторана, который открылся недавно после ребрендинга. Очень необычно», – рассказали читатели. Моти – необычный японский десерт, который одновременно похож на пирожное, и на мороженое. В тюменских заведениях такой вид сладостей появился недавно. Ранее агентство писало об еще одном необычном способе презентации блюд в тюменских ресторанах. В одном из них к коктейлю подавали анальные пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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