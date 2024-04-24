В тюменском баре зафиксированы случаи кражи анальных пробок

24 апреля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

В тюменском баре особым спросом пользовался коктейль в рамках необычной акции Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени в одном из заведений в качестве украшения к коктейлю подавали анальные пробки. Как планировалось авторами идеи, аксессуар должен был быть возвратным. Но, как сообщается на странице бара в сети Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), из-за частых случаев краж аксессуара, напиток придется исключить из барной карты. «У нас есть коктейль и к нему мы подаем этот незатейливый аксессуар (анальную пробку). Если взять количество проданных коктейлей и вычесть из этого числа треть, получится количество украденных пробок. Но мы не осуждаем. Коктейль хороший и пробки отличные. Правда, мы не можем их покупать вечно, поэтому мы скоро мы уберем его из меню», — указано в сообщении. Акция с необычным коктейлем была запущена баром совместно с тюменским салоном красоты. Ранее URA.RU писало, что тюменцы за выходные выпили весь сидр в барах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в одном из заведений в качестве украшения к коктейлю подавали анальные пробки. Как планировалось авторами идеи, аксессуар должен был быть возвратным. Но, как сообщается на странице бара в сети Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), из-за частых случаев краж аксессуара, напиток придется исключить из барной карты. «У нас есть коктейль и к нему мы подаем этот незатейливый аксессуар (анальную пробку). Если взять количество проданных коктейлей и вычесть из этого числа треть, получится количество украденных пробок. Но мы не осуждаем. Коктейль хороший и пробки отличные. Правда, мы не можем их покупать вечно, поэтому мы скоро мы уберем его из меню», — указано в сообщении. Акция с необычным коктейлем была запущена баром совместно с тюменским салоном красоты. Ранее URA.RU писало, что тюменцы за выходные выпили весь сидр в барах.