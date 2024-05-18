Назначения в правительстве и первые подтопления из-за паводка: главные события ХМАО за неделю

В ХМАО главой дептранса назначен выходец из Алтайского края

19 мая 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

Комарова назначила нового главу департамента дорожного хозяйства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО назначен новый руководитель окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта. Им стал Антон Черников, который до этого занимал позицию министра регионального развития Алтайского края. В то же время паводки продолжают угрожать населенным пунктам Югры. Уровень Оби и других рек в округе растет. URA.RU собрало главные новости, которые происходили в округе за неделю. Черников назначен главой дептранса ХМАО Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила экс-министра регионального развития республики Алтай Антона Черникова на пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта округа. Распоряжение подписано 14 мая. Новому главе департамента 35 лет, он имеет два диплома о высшем образовании прошел обучение в Российском международном олимпийском университете по программе «Экономика и менеджмент спортивных сооружений». В марте 2024 года министр строительства и ЖКХ РФ Файзуллин наградил Черникова знаком «Почетный строитель России». Главный долгострой Югры выходит на проверку Жилстройнадзором Директор департамента строительства и ЖКК ХМАО Матвей Каров в интервью корреспонденту URA.RU, сообщил, что во второй половине мая главный долгострой Югры — Нижневартовская окружная больница, выходит на проверку Жилстройнадзора, которая будет длиться 10 дней. Каров назвал проект прорывным и уникальным для округа. Он считает, что нижневартовские доктора заслужили эту больницу. Федеральный девелопер «Самолет» сотрудничает с ХМАО Власти ХМАО заводят федерального девелопера «Самолет» на мегапроект по строительству инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» в Сургуте. Сотрудничество с ООО «Самолет-Регионы» по итогам совещания анонсировала Наталья Комарова. По данным источников URA.RU, речь идет сумме порядка 30 миллиардов рублей. Застройщик получает землю на территории ИНТЦ и обязуется спроектировать и построить там кампус, здание университета с двумя общежитиями, школу, два детских сада, а также, предварительно, 160 тысяч квадратных метров жилья. Окончательные условия соглашения дорабатываются. В Сургуте назначена дата выборов главы города Власти Сургута с третьей попытки запустили конкурс по выборам мэра. Городская дума единогласно начало процедуры по отбору кандидатов на пост. Конкурс состоится 1 июля в 9 часов утра. Документы на пост мэра будут приниматься с 27 мая по 21 июня. В политтусовке обсуждают, что пока фаворитом считается председатель думы Сургута Максим Слепов. Не списывают со счетом и вице-мэра Артема Кириленко. А вот глава Сургутского района Андрей Трубецкой считается уже выбывшим из этой гонки. Вице-мэр Нижневартовска и депутат гордумы обменялись любезностями Председатель комитета думы Нижневартовска по социальным вопросам Павел Лариков обвинил заместителя главы города Виктора Ситникова в обмане и выругался матом. Депутат заявил, что считает контракт на возведение центра лыжного спорта не исполненным, в то время как проект по документам сдан и готов к проведению соревнований. В ответ Ситников заявил, что Лариков нарушил регламент думы по этике, а строительные работы на лыжной базе с биатлонным стрельбищем, из-за которого разгорелся скандал, завершены и объект передан в эксплуатацию. Депутат в беседе с журналистом URA.RU настаивает и аргументирует свою позицию. Подъем уровня воды в реках ХМАО В Нижневартовском районе за сутки вырос уровень воды в реках Обь, Вах и Аган. Подъем составил от четырех до восьми сантиметров на разных участках. Больше всего от воды пострадал СНТ «Газовик» в Сургуте, где затопило 23 земельных участка. Власти города ввели режим повышенной готовности из-за паводка, а администрация проводит соответствующие мероприятия. В Нижневартовске жителей садово-огороднических товариществ попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка. Уже подтоплен Речной порт. С 12 мая в городе введен режим повышенной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО назначен новый руководитель окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта. Им стал Антон Черников, который до этого занимал позицию министра регионального развития Алтайского края. В то же время паводки продолжают угрожать населенным пунктам Югры. Уровень Оби и других рек в округе растет. URA.RU собрало главные новости, которые происходили в округе за неделю. Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила экс-министра регионального развития республики Алтай Антона Черникова на пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта округа. Распоряжение подписано 14 мая. Новому главе департамента 35 лет, он имеет два диплома о высшем образовании прошел обучение в Российском международном олимпийском университете по программе «Экономика и менеджмент спортивных сооружений». В марте 2024 года министр строительства и ЖКХ РФ Файзуллин наградил Черникова знаком «Почетный строитель России». Директор департамента строительства и ЖКК ХМАО Матвей Каров в интервью корреспонденту URA.RU, сообщил, что во второй половине мая главный долгострой Югры — Нижневартовская окружная больница, выходит на проверку Жилстройнадзора, которая будет длиться 10 дней. Каров назвал проект прорывным и уникальным для округа. Он считает, что нижневартовские доктора заслужили эту больницу. Власти ХМАО заводят федерального девелопера «Самолет» на мегапроект по строительству инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» в Сургуте. Сотрудничество с ООО «Самолет-Регионы» по итогам совещания анонсировала Наталья Комарова. По данным источников URA.RU, речь идет сумме порядка 30 миллиардов рублей. Застройщик получает землю на территории ИНТЦ и обязуется спроектировать и построить там кампус, здание университета с двумя общежитиями, школу, два детских сада, а также, предварительно, 160 тысяч квадратных метров жилья. Окончательные условия соглашения дорабатываются. Власти Сургута с третьей попытки запустили конкурс по выборам мэра. Городская дума единогласно начало процедуры по отбору кандидатов на пост. Конкурс состоится 1 июля в 9 часов утра. Документы на пост мэра будут приниматься с 27 мая по 21 июня. В политтусовке обсуждают, что пока фаворитом считается председатель думы Сургута Максим Слепов. Не списывают со счетом и вице-мэра Артема Кириленко. А вот глава Сургутского района Андрей Трубецкой считается уже выбывшим из этой гонки. Председатель комитета думы Нижневартовска по социальным вопросам Павел Лариков обвинил заместителя главы города Виктора Ситникова в обмане и выругался матом. Депутат заявил, что считает контракт на возведение центра лыжного спорта не исполненным, в то время как проект по документам сдан и готов к проведению соревнований. В ответ Ситников заявил, что Лариков нарушил регламент думы по этике, а строительные работы на лыжной базе с биатлонным стрельбищем, из-за которого разгорелся скандал, завершены и объект передан в эксплуатацию. Депутат в беседе с журналистом URA.RU настаивает и аргументирует свою позицию. В Нижневартовском районе за сутки вырос уровень воды в реках Обь, Вах и Аган. Подъем составил от четырех до восьми сантиметров на разных участках. Больше всего от воды пострадал СНТ «Газовик» в Сургуте, где затопило 23 земельных участка. Власти города ввели режим повышенной готовности из-за паводка, а администрация проводит соответствующие мероприятия. В Нижневартовске жителей садово-огороднических товариществ попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка. Уже подтоплен Речной порт. С 12 мая в городе введен режим повышенной готовности.