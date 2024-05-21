В ЯНАО перекроют дорогу из-за крестного хода

В Надыме 22 мая перекроют дорогу из-за крестного хода

22 мая 2024 в 02:34 Размер текста - 17 +

Движение ограничат с 09:30 до 11:30 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) 22 мая ограничат движение на нескольких улицах с 09:30 до 11:30 из-за крестного хода. Кроме того, изменятся направления некоторых автобусов. Об этом сообщает администрация района. «Уважаемые жители и гости города! На время проведения Крестного хода 22 мая с 09:30 до 11:30 будет ограничено движение транспорта на нескольких участках дорог», — передает администрация в telegram-канале. Перекрытие дорог будет по проспекту Ленинградскому (от пересечения с ул. Комсомольской до торгового центра «Надым»), по проезду от улица Зверева до проезда Паркового (от дома 3/2 по улице Зверева до пересечения с проездом Парковым), по проезду Парковому (от пересечения с улицы Зверева до пересечения с проспектом Ленинградским). Также на это время изменится схема движения автобусов по маршрутам № 1, 2, 3, 4, 5 и 8. Они будут выполняться по новым направлениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме (ЯНАО) 22 мая ограничат движение на нескольких улицах с 09:30 до 11:30 из-за крестного хода. Кроме того, изменятся направления некоторых автобусов. Об этом сообщает администрация района. «Уважаемые жители и гости города! На время проведения Крестного хода 22 мая с 09:30 до 11:30 будет ограничено движение транспорта на нескольких участках дорог», — передает администрация в telegram-канале. Перекрытие дорог будет по проспекту Ленинградскому (от пересечения с ул. Комсомольской до торгового центра «Надым»), по проезду от улица Зверева до проезда Паркового (от дома 3/2 по улице Зверева до пересечения с проездом Парковым), по проезду Парковому (от пересечения с улицы Зверева до пересечения с проспектом Ленинградским). Также на это время изменится схема движения автобусов по маршрутам № 1, 2, 3, 4, 5 и 8. Они будут выполняться по новым направлениям.