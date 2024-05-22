На какие филиалы «Жизньмарта» жаловались тюменцы из-за отравлений. Карта

Тюменцы пожаловались на четыре филиала «Жизньмарта»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин "Жизнь март". Тюмень, жизньмарт
В Тюмени работает 21 филиал сети «Жизньмарт» Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

В Тюмени, по данным сервиса 2ГИС, работает 21 филиал сети «Жизньмарт». На четыре из них имеются жалобы: по словам тюменцев, они купили здесь некачественную еду и отравились. Об этом горожане рассказали корреспондентам URA.RU.

Первый адрес в списке — филиал на улице Дмитрия Менделеева, 18. Там тюменец приобрел пюре с тефтелями и, по его словам, получил отравление и диарею.

На улице Прокопия Артамонова, 9 тюменка купила сэндвич. К вечеру ей стало плохо. Девушка сообщает, что еще неделю питалась только гречкой.

Еще одна тюменка отравилась фрикадельками с картофельным пюре, купленными по адресу: улица Николая Зелинского, 5, к.1. Со слов девушки, плохо ей стало через два часа после еды. Тюменка добавляет, что перед покупкой проверяла сроки годности и они были в порядке.

Сразу два случая отравления произошли в филиале на улице Сакко, 5. Один молодой человек приобрел там крабовый салат, после которого ему стало плохо. Другой — онигири.

Ранее URA.RU писало о том, что после массового отравления в Екатеринбурге продукцией сети магазинов «Жизньмарт» в тюменских магазинах начали изымать продукты с прилавков. Отравившиеся могут рассчитывать на компенсацию от компании в размере одного миллиона рублей, если официально подтвердят это в Роспотребнадзоре.

В четырех филиалах люди пожаловались на отравление
В четырех филиалах люди пожаловались на отравление

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В Тюмени, по данным сервиса 2ГИС, работает 21 филиал сети «Жизньмарт». На четыре из них имеются жалобы: по словам тюменцев, они купили здесь некачественную еду и отравились. Об этом горожане рассказали корреспондентам URA.RU. Первый адрес в списке — филиал на улице Дмитрия Менделеева, 18. Там тюменец приобрел пюре с тефтелями и, по его словам, получил отравление и диарею. На улице Прокопия Артамонова, 9 тюменка купила сэндвич. К вечеру ей стало плохо. Девушка сообщает, что еще неделю питалась только гречкой. Еще одна тюменка отравилась фрикадельками с картофельным пюре, купленными по адресу: улица Николая Зелинского, 5, к.1. Со слов девушки, плохо ей стало через два часа после еды. Тюменка добавляет, что перед покупкой проверяла сроки годности и они были в порядке. Сразу два случая отравления произошли в филиале на улице Сакко, 5. Один молодой человек приобрел там крабовый салат, после которого ему стало плохо. Другой — онигири. Ранее URA.RU писало о том, что после массового отравления в Екатеринбурге продукцией сети магазинов «Жизньмарт» в тюменских магазинах начали изымать продукты с прилавков. Отравившиеся могут рассчитывать на компенсацию от компании в размере одного миллиона рублей, если официально подтвердят это в Роспотребнадзоре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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