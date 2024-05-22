В Тюмени, по данным сервиса 2ГИС, работает 21 филиал сети «Жизньмарт». На четыре из них имеются жалобы: по словам тюменцев, они купили здесь некачественную еду и отравились. Об этом горожане рассказали корреспондентам URA.RU.
Первый адрес в списке — филиал на улице Дмитрия Менделеева, 18. Там тюменец приобрел пюре с тефтелями и, по его словам, получил отравление и диарею.
На улице Прокопия Артамонова, 9 тюменка купила сэндвич. К вечеру ей стало плохо. Девушка сообщает, что еще неделю питалась только гречкой.
Еще одна тюменка отравилась фрикадельками с картофельным пюре, купленными по адресу: улица Николая Зелинского, 5, к.1. Со слов девушки, плохо ей стало через два часа после еды. Тюменка добавляет, что перед покупкой проверяла сроки годности и они были в порядке.
Сразу два случая отравления произошли в филиале на улице Сакко, 5. Один молодой человек приобрел там крабовый салат, после которого ему стало плохо. Другой — онигири.
Ранее URA.RU писало о том, что после массового отравления в Екатеринбурге продукцией сети магазинов «Жизньмарт» в тюменских магазинах начали изымать продукты с прилавков. Отравившиеся могут рассчитывать на компенсацию от компании в размере одного миллиона рублей, если официально подтвердят это в Роспотребнадзоре.
В четырех филиалах люди пожаловались на отравление
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В Тюмени, по данным сервиса 2ГИС, работает 21 филиал сети «Жизньмарт». На четыре из них имеются жалобы: по словам тюменцев, они купили здесь некачественную еду и отравились. Об этом горожане рассказали корреспондентам URA.RU. Первый адрес в списке — филиал на улице Дмитрия Менделеева, 18. Там тюменец приобрел пюре с тефтелями и, по его словам, получил отравление и диарею. На улице Прокопия Артамонова, 9 тюменка купила сэндвич. К вечеру ей стало плохо. Девушка сообщает, что еще неделю питалась только гречкой. Еще одна тюменка отравилась фрикадельками с картофельным пюре, купленными по адресу: улица Николая Зелинского, 5, к.1. Со слов девушки, плохо ей стало через два часа после еды. Тюменка добавляет, что перед покупкой проверяла сроки годности и они были в порядке. Сразу два случая отравления произошли в филиале на улице Сакко, 5. Один молодой человек приобрел там крабовый салат, после которого ему стало плохо. Другой — онигири. Ранее URA.RU писало о том, что после массового отравления в Екатеринбурге продукцией сети магазинов «Жизньмарт» в тюменских магазинах начали изымать продукты с прилавков. Отравившиеся могут рассчитывать на компенсацию от компании в размере одного миллиона рублей, если официально подтвердят это в Роспотребнадзоре.