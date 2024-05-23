23 мая 2024

Губернатор Артюхов показал танки стран НАТО, побитые солдатами РФ на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов побывал в московском Парке Победы Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сфотографировался на фоне побитых российской армией на СВО техник стран НАТО. Кадры он сделал в московском Парке Победы. На фотографии отчетливо изображен сгоревший танк противника.

«Посмотрел выставку трофейной техники стран НАТО в московском Парке Победы на Поклонной горе. Хваленые „леопарды“ и „абрамсы“, подбитые и выжженные нашими бойцами. Такая участь ждет всех, кто попытается угрожать России», — написал Артюхов в telegram-канале. К посту он добавил селфи, сделанное на фоне вражеской техники.

В Парке Победы с 1 по 31 мая проходит выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации. На площадке представлено более 30 образцов. Есть военная техника производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сфотографировался на фоне побитых российской армией на СВО техник стран НАТО. Кадры он сделал в московском Парке Победы. На фотографии отчетливо изображен сгоревший танк противника. «Посмотрел выставку трофейной техники стран НАТО в московском Парке Победы на Поклонной горе. Хваленые „леопарды“ и „абрамсы“, подбитые и выжженные нашими бойцами. Такая участь ждет всех, кто попытается угрожать России», — написал Артюхов в telegram-канале. К посту он добавил селфи, сделанное на фоне вражеской техники. В Парке Победы с 1 по 31 мая проходит выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации. На площадке представлено более 30 образцов. Есть военная техника производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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