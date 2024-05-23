Губернатор Артюхов показал танки стран НАТО, побитые солдатами РФ на СВО. Фото

24 мая 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов побывал в московском Парке Победы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сфотографировался на фоне побитых российской армией на СВО техник стран НАТО. Кадры он сделал в московском Парке Победы. На фотографии отчетливо изображен сгоревший танк противника. «Посмотрел выставку трофейной техники стран НАТО в московском Парке Победы на Поклонной горе. Хваленые „леопарды“ и „абрамсы“, подбитые и выжженные нашими бойцами. Такая участь ждет всех, кто попытается угрожать России», — написал Артюхов в telegram-канале. К посту он добавил селфи, сделанное на фоне вражеской техники. В Парке Победы с 1 по 31 мая проходит выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации. На площадке представлено более 30 образцов. Есть военная техника производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сфотографировался на фоне побитых российской армией на СВО техник стран НАТО. Кадры он сделал в московском Парке Победы. На фотографии отчетливо изображен сгоревший танк противника. «Посмотрел выставку трофейной техники стран НАТО в московском Парке Победы на Поклонной горе. Хваленые „леопарды“ и „абрамсы“, подбитые и выжженные нашими бойцами. Такая участь ждет всех, кто попытается угрожать России», — написал Артюхов в telegram-канале. К посту он добавил селфи, сделанное на фоне вражеской техники. В Парке Победы с 1 по 31 мая проходит выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации. На площадке представлено более 30 образцов. Есть военная техника производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.