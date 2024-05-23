23 мая 2024

Компания тюменского олигарха и мецената не платит налоги

Фирма тюменского миллиардера Самкаева, задолжала бюджету больше 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Консульство Республики Корея в Тюмени. Тюмень, самкаев рустам
Игорь Самкаев является единственным учредителем и бенефициаром ООО ТК «Сами» Фото:

Компания «Сами», входящая в состав сети предприятий, основанных тюменским меценатом, миллиардером и почетным представителем Кореи в Тюмени Игорем Самкаевым, задолжала налоговой службе и региональному бюджету больше 320 тысяч рублей. Об этом сообщает на основании последних финансовых отчетов система «Прозрачный бизнес».

«ООО Творческая корпорация „Сами“, генеральный директор — Татьяна Косолапова, единственный учредитель — Игорь Самкаев. Последние налоговые платежи произведены в 2022 году на сумму 274 тысячи рублей. Отмечается недоимка на общую сумму 326,9 тысячи рублей», — сообщает сервис налоговой службы.

По данным СБИС, творческая корпорация «Сами» была основана Самкаевым в 2007 году. Последние финансовые отчеты показывают, что компания является убыточной — ее расходы в 2023-м году на 11,5 млн рублей превышают полученные доходы. Кроме того, отчет о должной осмотрительности предупреждает, что компания Самкаева имеет отрицательную стоимость активов и рентабельность на уровне -19,1%.

Ранее URA.RU рассказало, что финансовые трудности возникли у компании «Интегра — Бурение». Буровой гигант из Тюмени за год получил больше 40 исков от партнеров, два из которых были исками о банкротстве.

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Компания «Сами», входящая в состав сети предприятий, основанных тюменским меценатом, миллиардером и почетным представителем Кореи в Тюмени Игорем Самкаевым, задолжала налоговой службе и региональному бюджету больше 320 тысяч рублей. Об этом сообщает на основании последних финансовых отчетов система «Прозрачный бизнес». «ООО Творческая корпорация „Сами“, генеральный директор — Татьяна Косолапова, единственный учредитель — Игорь Самкаев. Последние налоговые платежи произведены в 2022 году на сумму 274 тысячи рублей. Отмечается недоимка на общую сумму 326,9 тысячи рублей», — сообщает сервис налоговой службы. По данным СБИС, творческая корпорация «Сами» была основана Самкаевым в 2007 году. Последние финансовые отчеты показывают, что компания является убыточной — ее расходы в 2023-м году на 11,5 млн рублей превышают полученные доходы. Кроме того, отчет о должной осмотрительности предупреждает, что компания Самкаева имеет отрицательную стоимость активов и рентабельность на уровне -19,1%. Ранее URA.RU рассказало, что финансовые трудности возникли у компании «Интегра — Бурение». Буровой гигант из Тюмени за год получил больше 40 исков от партнеров, два из которых были исками о банкротстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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