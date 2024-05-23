Тюменский бренд одежды открыл свой первый магазин в Москве

Помимо Москвы тюменские бренды представлены и в соседнем Екатеринбурге
Бренд одежды из Тюмени открыл свой первый магазин в Москве в универмаге «Цветной». Там представлены локальные и международные марки. Об этом представители бренда рассказали в своих соцсетях.
«С 23 мая ждем всех в универмаге „Цветной“. В корнере будет представлена летняя коллекция и бестселлеры прошлых сезонов», — сообщили в бренде.
Местные бренды одежды открывают свои филиалы не только в Тюмени или Москве. Часть из них также представлена и в соседнем Екатеринбурге, в универмаге «Большой».
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