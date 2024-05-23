Тюменский бренд одежды открыл свой первый магазин в Москве

24 мая 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Помимо Москвы тюменские бренды представлены и в соседнем Екатеринбурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бренд одежды из Тюмени открыл свой первый магазин в Москве в универмаге «Цветной». Там представлены локальные и международные марки. Об этом представители бренда рассказали в своих соцсетях. «С 23 мая ждем всех в универмаге „Цветной“. В корнере будет представлена летняя коллекция и бестселлеры прошлых сезонов», — сообщили в бренде. Местные бренды одежды открывают свои филиалы не только в Тюмени или Москве. Часть из них также представлена и в соседнем Екатеринбурге, в универмаге «Большой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бренд одежды из Тюмени открыл свой первый магазин в Москве в универмаге «Цветной». Там представлены локальные и международные марки. Об этом представители бренда рассказали в своих соцсетях. «С 23 мая ждем всех в универмаге „Цветной“. В корнере будет представлена летняя коллекция и бестселлеры прошлых сезонов», — сообщили в бренде. Местные бренды одежды открывают свои филиалы не только в Тюмени или Москве. Часть из них также представлена и в соседнем Екатеринбурге, в универмаге «Большой».