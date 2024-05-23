23 мая 2024

Тюменский бренд одежды открыл свой первый магазин в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастерская одежды. Тюмень , одежда, швейная мастерская, пошив одежды
Помимо Москвы тюменские бренды представлены и в соседнем Екатеринбурге Фото:

Бренд одежды из Тюмени открыл свой первый магазин в Москве в универмаге «Цветной». Там представлены локальные и международные марки. Об этом представители бренда рассказали в своих соцсетях.

«С 23 мая ждем всех в универмаге „Цветной“. В корнере будет представлена летняя коллекция и бестселлеры прошлых сезонов», — сообщили в бренде.

Местные бренды одежды открывают свои филиалы не только в Тюмени или Москве. Часть из них также представлена и в соседнем Екатеринбурге, в универмаге «Большой».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бренд одежды из Тюмени открыл свой первый магазин в Москве в универмаге «Цветной». Там представлены локальные и международные марки. Об этом представители бренда рассказали в своих соцсетях. «С 23 мая ждем всех в универмаге „Цветной“. В корнере будет представлена летняя коллекция и бестселлеры прошлых сезонов», — сообщили в бренде. Местные бренды одежды открывают свои филиалы не только в Тюмени или Москве. Часть из них также представлена и в соседнем Екатеринбурге, в универмаге «Большой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...