26 мая 2024

Лидером праймериз ЕР на довыборах в думу Тобольска стал участник СВО

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Участник СВО изберется в думу Тобольска
Участник СВО изберется в думу Тобольска Фото:

В праймериз ЕР на довыборах в думу Тобольска победил участник СВО Петр Петрович. Данные опубликованы на сайте предварительного голосования «Единой России».

«Петрович Петр Владимирович, офицер отделения кадров, является участником специальной военной операции. 95 голосов», — сказано на сайте ПГ.

Победу Петровичу принесла новая партийная квота «Единой России», анонсированная этой весной: все участники спецоперации, заявляющиеся на праймериз, автоматически получают к своим результатам 25% дополнительных голосов. Благодаря «подаренным» голосам Петрович преодолел разрыв с конкурентом и выбился в победители.

Довыборы в думу Тобольска проходят из-за ареста экс-депутата Олега Подковырова. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии за махинации с госконтрактами. Следствием установлено, что принадлежавшая ему компания «Аргумент» получала деньги из местного бюджета за работы по вывозу строительного мусора, которые фактически не проводились.

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В праймериз ЕР на довыборах в думу Тобольска победил участник СВО Петр Петрович. Данные опубликованы на сайте предварительного голосования «Единой России». «Петрович Петр Владимирович, офицер отделения кадров, является участником специальной военной операции. 95 голосов», — сказано на сайте ПГ. Победу Петровичу принесла новая партийная квота «Единой России», анонсированная этой весной: все участники спецоперации, заявляющиеся на праймериз, автоматически получают к своим результатам 25% дополнительных голосов. Благодаря «подаренным» голосам Петрович преодолел разрыв с конкурентом и выбился в победители. Довыборы в думу Тобольска проходят из-за ареста экс-депутата Олега Подковырова. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии за махинации с госконтрактами. Следствием установлено, что принадлежавшая ему компания «Аргумент» получала деньги из местного бюджета за работы по вывозу строительного мусора, которые фактически не проводились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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