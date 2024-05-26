Лидером праймериз ЕР на довыборах в думу Тобольска стал участник СВО

В праймериз ЕР на довыборах в думу Тобольска победил участник СВО Петр Петрович. Данные опубликованы на сайте предварительного голосования «Единой России».
«Петрович Петр Владимирович, офицер отделения кадров, является участником специальной военной операции. 95 голосов», — сказано на сайте ПГ.
Победу Петровичу принесла новая партийная квота «Единой России», анонсированная этой весной: все участники спецоперации, заявляющиеся на праймериз, автоматически получают к своим результатам 25% дополнительных голосов. Благодаря «подаренным» голосам Петрович преодолел разрыв с конкурентом и выбился в победители.
Довыборы в думу Тобольска проходят из-за ареста экс-депутата Олега Подковырова. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии за махинации с госконтрактами. Следствием установлено, что принадлежавшая ему компания «Аргумент» получала деньги из местного бюджета за работы по вывозу строительного мусора, которые фактически не проводились.
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